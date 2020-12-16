ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Черновол
Сотрудники Государственного бюро расследований направили обвинительный акт в отношении народного депутата VIII созыва Татьяны Черновол.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Женщину обвиняют в убийстве человека, совершенного по сговору с другими лицами.
По информации следствия, Черновол 18 февраля 2014 года руководила действиями группы лиц, которые подожгли в Киева на улице Липской партийный офис "Партии регионов". Кроме того, экс-нардеп якобы сама принимала участие в поджоге.
В результате пожара погиб мужчина 1948 года рождения, который находился в помещении.
В сообщении сказано, что защитаа ознакомилась со всеми материалами уголовного производства.
Татьяна Черновол - народный депутат Украины VIII созыва, журналист, общественный и политический деятель. Она работала корреспондентом изданий "Левый берег", "Украинская правда", "Обозреватель". В Верховную Раду предыдущего созыва Черновол избрали по списку политической партии "Народный фронт". Она была второй в списке.
Как писал OBOZREVATEL:
10 апреля сотрудники ГБР пришли с обыском к Татьяне Черновол по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса "Партии регионов".
После этого ей сообщили о подозрении. В частности, Черновол подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих лиц.
Позже Татьяна рассказала детали об обысках Государственного бюро расследований в ее доме 10 апреля.
В конце апреля суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.
Кроме того, 24 мая Черновол сообщила, что Государственное бюро расследований занимается еще одним делом против нее – о ее автомате.
По ее словам, суть дела в том, что автомат добыт в бою ее мужем при освобождении Мариуполя, а значит – нелегально.
15 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) вручило бывшему народному депутату Татьяне Черновол подозрение в якобы убийстве на Майдане.