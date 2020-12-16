ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Черновол

Сотрудники Государственного бюро расследований направили обвинительный акт в отношении народного депутата VIII созыва Татьяны Черновол.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Женщину обвиняют в убийстве человека, совершенного по сговору с другими лицами.

По информации следствия, Черновол 18 февраля 2014 года руководила действиями группы лиц, которые подожгли в Киева на улице Липской партийный офис "Партии регионов". Кроме того, экс-нардеп якобы сама принимала участие в поджоге.

В результате пожара погиб мужчина 1948 года рождения, который находился в помещении.

В сообщении сказано, что защитаа ознакомилась со всеми материалами уголовного производства.

Татьяна Черновол - народный депутат Украины VIII созыва, журналист, общественный и политический деятель. Она работала корреспондентом изданий "Левый берег", "Украинская правда", "Обозреватель". В Верховную Раду предыдущего созыва Черновол избрали по списку политической партии "Народный фронт". Она была второй в списке.

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