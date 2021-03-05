Гармаш заявил о тупике в переговорах по Донбассу

Работа в Трехсторонней контактной группе по Донбассу на сегодняшний день как никогда в тупике.

Как сказал в эфире телеканала "Украина 24" представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, Украина настаивает на том, что она должна вести диалог с Россией, а Россия настаивает на том, что Украина должна вести диалог с так называемой "второй стороной" – Донецком и Луганском.

При этом он не исключил военную эскалацию на Донбассе.

Гармаш напомнил о заявлении представителя России в ТКГ Бориса Грызлова, где он обвиняет Украину в провоцировании эскалации заранее.

"То есть эскалация будет с той стороны, но виноваты мы в ней заранее. Это говорит о том, что будет краткосрочное, надеюсь, что краткосрочное, обострение на фронте, чтобы запугать украинское руководство и наших западных партнеров, которые не хотят военной эскалации, и заставить сесть за стол переговоров напрямую с Донецком и Луганском. Мне кажется, именно на это все направлено", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гармаш заявил, что объединение террористических "ДНР" и "ЛНР" в одну "республику" упростит задачу их возвращения под контроль Украины.

По его мнению, на минский переговорный процесс не следует возлагать никаких надежд.

Гармаш рассказал, что 2 марта на заседании рабочей группы по политическим вопросам ТКГ заговорили "эксперты" из "Л/ДНР".