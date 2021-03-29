Гармаш – о гуманитарке на Донбасс: наших людей годами пытают в подвалах, а убийцам возят десятки тысяч тонн грузов

На оккупированный Россией Донбасс международные организации регулярно доставляют гуманитарную помощь, в том числе продукты, медикаменты, средства гигиены, а также электронику, оборудование и стройматериалы. При этом они до сих пор не имеют доступа к пленным, которых годами удерживают боевики.

В подвалах многих людей подвергают пыткам и даже убивают. Об этом Сергей Гармаш, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, написал на своей странице в Facebook.

Международное сообщество, однако, никак не может это зафиксировать, из-за чего российские наемники чувствуют свою безнаказанность и получают при этом тысячи тонн "гуманитарки".

"Наши люди сидят в подвалах годами, их там пытают, насилуют убивают, а "гуманитарщики" возят тем, кто насилует, пытает и убивает десятки тысяч тонн грузов...Может пора закрывать эту лавочку? Может хватит облегчать России груз ее обязанности обеспечивать социально-экономические потребности населения оккупированной ею территории?" – написал Гармаш.

Член ТКГ считает, что необходимо требовать, чтобы каждый гуманитарный конвой заканчивался допуском представителей Красного Креста к пленным украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 28 марта, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ в зоне проведения ООС.