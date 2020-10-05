Гармаш назвал пользу от заседаний ТКГ

Диалог между украинской и российской стороной в Трехсторонней контактной группе продолжается, несмотря на то, что работа политической подгруппы фактически заблокирована.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. "Продолжается диалог по поводу разминирования, по поводу открытия новых КПВВ, по поводу разведения войск", – заметил он.

Он добавил, что в настоящее время существенно замедлен диалог по поводу обмена пленными и удерживаемыми лицами. "Но, тем не менее, он не прекращен. Уже есть подвижки хотя бы в том плане, что представители Международного Красного Креста в отдельных случаях могут получить доступ к заключенным на территории ОРДЛО", – сказал Гармаш.

По его словам, тот факт, что в ликвидации масштабного пожара, вспыхнувший в Луганской области, была задействована и украинская авиация, также является позитивным моментом. "Это тоже результат договоренностей, в том числе в минском процессе. Поэтому этот процесс нужен", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил о том, что Украине пора переформатировать переговоры по Донбассу в Трехсторонней контактной группе таким образом, чтобы условия диктовала она.