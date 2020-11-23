Дело Гандзюк: двух свидетелей и их родственников хотели убить

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Убийство Екатерины Гандзюк

Двух свидетелей, которые давали показания против подозреваемых по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк, готовились убить.

Об этом стало известно в ходе заседания Днепровского суда Киева 20 ноября, передает Wathers Media. Суд изучил соответствующую выписку из реестра досудебных расследований.

Так, следователи выявили факт приготовления к убийству свидетелей Павла Пилипенко и Сергея Браги, а также членов их семей.

Они давали показания против подозреваемых в убийстве Гандзюк: бывшего помощника депутата облсовета Алексея Левина и главы Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Владислав Мангер и Алексей Левин

Об угрозах рассказали сами свидетели, эти данные сторона обвинения добавила к материалам дела.

"Мы предпринимали меры для того, чтобы избежать наступления тяжелых последствия для жизни и здоровья свидетелей", – рассказал прокурор Андрей Синюк.

В то же время адвокаты Мангера отрицают подготовку к убийству и утверждают, что их подзащитный не мог угрожать Пилипенко и Браге.

Добавим, Мангера и Левина обвиняют в организации нападения на Гандзюк.

Следующее заседание по делу назначено на четверг, 26 ноября.

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