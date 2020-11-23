Дело Гандзюк: двух свидетелей и их родственников хотели убить
Активистку 31 июля 2018 года облили кислотой
Рассмотрение в суде дела об ее убийстве длится до сих пор
Двух свидетелей, которые давали показания против подозреваемых по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк, готовились убить.
Об этом стало известно в ходе заседания Днепровского суда Киева 20 ноября, передает Wathers Media. Суд изучил соответствующую выписку из реестра досудебных расследований.
Так, следователи выявили факт приготовления к убийству свидетелей Павла Пилипенко и Сергея Браги, а также членов их семей.
Они давали показания против подозреваемых в убийстве Гандзюк: бывшего помощника депутата облсовета Алексея Левина и главы Херсонского областного совета Владислава Мангера.
Об угрозах рассказали сами свидетели, эти данные сторона обвинения добавила к материалам дела.
"Мы предпринимали меры для того, чтобы избежать наступления тяжелых последствия для жизни и здоровья свидетелей", – рассказал прокурор Андрей Синюк.
В то же время адвокаты Мангера отрицают подготовку к убийству и утверждают, что их подзащитный не мог угрожать Пилипенко и Браге.
Добавим, Мангера и Левина обвиняют в организации нападения на Гандзюк.
Следующее заседание по делу назначено на четверг, 26 ноября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 ноября прошла вторая годовщина смерти Катерины Гандзюк. В столице и других украинских городах состоялись акции памяти.
Активистка умерла спустя три месяца после нападения с применением серной кислоты в Херсоне (преступление произошло 31 июля 2018-го).
Женщина скончалась в больнице из-за обрыва тромба.