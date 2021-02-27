Гай: военные учения РФ – это маневр и шантаж

Российская Федерация регулярно проводит масштабные военные учения у границ Украины по трем причинам – для увеличения военных группировок, для давления на украинское руководство и как маневр для отвлечения внимания от тех или иных событий.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал ветеран АТО, журналист, блогер Мирослав Гай. "Но не забывайте, что и мы проводим учения вместе с нашими партнерами НАТО. В прошлом году были беспрецедентно крупные учения – летали даже стратегические бомбардировщики США", – отметил он.

По словам офицера, первая причина учений заключается в том, что они используются Кремлем "для увеличения присутствия своих войск в обход международных конвенций".

"Дело в том, что международные конвенции в европейской части запрещают иметь большее количество войск. Исключение делается, только когда происходят проверки военной готовности и учения", – объяснил Гай.

Вторая причина – "шантаж и политическое давление, в частности, на международных партнеров и действующее руководство Украины". Третья – "маневры по отвлечению внимания", – сказал блогер.

В контексте совместных с НАТО учений, которые также регулярно проводит Украина, он отметил, что вряд ли украинская сторона может рассчитывать на физическую помощь сил Альянса своими войсками. В то же время офицер уверен, что НАТО предоставят Украине другую необходимую помощь.

"Я уверен, что будет материальная помощь, военно-техническая и данными разведки", – сказал он.

"Здесь вопрос не к военным, знают ли они, как эти угрозы предотвратить. Здесь вопрос в первую очередь политической воли и готовности украинского руководства в случае расширения агрессии предпринимать соответствующие действия и проводить мероприятия. Последние действия добавляют оптимизма", – подытожил Гай.

Как писал OBOZREVATEL, в марте в оккупированном Россией Крыму пройдут военные учения воздушно-десантных войск. Заявленная численность личного состава – 3 тысячи военнослужащих.