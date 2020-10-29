Гай объяснил, что от Ермака ждет Кремль

Кремль рассматривает главу Офиса президента Андрея Ермака как человека, который может уговорить главу государства выполнить желания РФ.

Такое предположение в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай. "Кремль считает, что Ермак – человек, с которым можно договариваться. Что он все-таки сможет уговорить президента Зеленского сделать так, чтобы все компоненты, которые Российская Федерация требует от Украины, состоялись", – сказал офицер.

В этом контексте он добавил, что Кремлю "нужны очень конкретные вещи" – чтобы Украина не шла в НАТО и Европейский Союз.

Закрепление в Конституции Украины особого статуса Донбасса, по мнению Гая, приближает Кремль к этой цели. "Они хотят, чтобы их представители были в парламенте, чтобы были узаконены иррегулярные вооруженные формирования России под видом "народной милиции" на оккупированных территориях. При любых попытках Украины пойти в ЕС или в НАТО этот инструмент будет предохранителем", – сказал волонтер.

"Представьте себе – российские вооруженные формирования, частные военные компании находятся на законных основаниях в Украине и закреплены Конституцией. Это была бы катастрофа. Мы готовы на это? Нет", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, председатель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что его роль может стать незаурядной в вопросе войны на Донбассе. Кроме того, он убежден, что такого же мнения придерживается и президент Владимир Зеленский.