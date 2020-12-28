Гай: не надо ждать, когда Путин умрет, надо готовиться
Украине не следует ждать, когда президент РФ Владимир Путин уйдет из власти, чтобы открылось окно возможностей для разрешения войны на Донбассе. Вместо этого следует наращивать свою боеспособность.
Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил ветеран АТО, волонтер, блоггер, журналист Мирослав Гай. "Для Украины откроется окно возможностей, как оно недавно открылось для Азербайджана. Они не стали ждать, что Путин умрет и откроется какое-то окно возможностей. Они просто готовились", – отметил он.
По словам офицера запаса, разговоры об уходе Путина от власти, который должен произойти в скором времени, являются "легендой". "Сейчас в России очень активно, в частности, через спикеров и пропагандистов РФ, распространяется легенда о том, что Путин болен, он умирает, что идет операция "Преемник" и так далее", – сказал он.
Гай заявил, что Украине следует наращивать свою боеспособность, не принимая во внимание, кто является главой Кремля.
В этом контексте он привел пример Азербайджана, для которого "окно возможностей" в решении ситуации с Нагорным Карабахом открылось "после 30 лет укрепления своих вооруженных сил, подготовки операции по освобождению оккупированных территорий, нахождения мощного военного союзника, который готов предоставлять технологии".
"И Путин не умер, и война там продолжается, и военный бюджет Азербайджана намного меньше военного бюджета Украины, и количество военнослужащих Азербайджана до сих пор меньше, чем в Украине, но они не стали ждать, что Путин умрет", – подчеркнул Гай.
Как писал OBOZREVATEL, по мнению члена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналиста Дениса Казанского, "окно возможностей" в возвращении оккупированных территорий Донбасса у Украины появится после смены главы России.