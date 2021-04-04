Гай назвал способ освобождения территорий Донбасса

В настоящее время военный путь освобождения оккупированных территорий востока Украины, в частности городов Донецк и Луганск, нецелесообразен. Более приемлемой является тактика ползучего наступления.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал ветеран АТО, журналист Мирослав Гай. "Городские бои – это большие потери среди мирного населения. Пока мы не провели никакой подготовки, чтобы взять Донецк и Луганск, минимизируя потери", – отметил он.

По словам офицера, прежде чем организовывать операцию по освобождению этих городов и оккупированной территории в целом, следует исключить поддержку "армий" "ДНР" и "ЛНР" со стороны России.

"Мы не контролируем границу. Это означает, что боевики в Луганске и Донецке имеют бесперебойные поставки горюче-смазочных материалов, вооружения, продуктов питания, имеют возможность ротации живой силы и техники. Так каким образом мы собираемся брать Донецк и Луганск?" – спросил Гай.

"Сначала нужно подготовить всю инфраструктуру, сделать невозможным поставки Россией боевикам, наемникам и российским кадровым офицерам всего необходимого для удержания обороны. Тогда можно будет об этом говорить", – добавил он.

Исходя из текущей ситуации, ветеран АТО отметил, что Украине следует сосредоточиться на ползучем наступлении на Донбассе. По его словам, именно таким образом в предыдущие годы войны удалось освободить две трети оккупированной территории востока страны.

"Мы ежемесячно выгрызали по 100 метров. Да, были потери, но большие потери регулярно нес и противник", – подчеркнул он.

"Вместе с тем следует понимать, что разрешение вооруженного конфликта на Донбассе не может быть исключительно военным путем. Нужно иметь мощный дипломатический инструментарий, мощный экономический инструментарий для освобождения этих территорий, нужно иметь союзников, которые бы нам помогали", – резюмировал Гай.

Как писал OBOZREVATEL, экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что сейчас Российская Федерация пытается реализовать на Донбассе сценарий "ползучей аннексии".