Гай назвал актуальную угрозу со стороны РФ для Украины

Через 1-2 года Российская Федерация может привести свою армию в состояние полной готовности для широкомасштабного наступления на Украину. В ближайшее время угрозу для Украины представляет крупная группировка российских войск вблизи границ, а также масштабные военные учения стран-агрессора.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал ветеран АТО, журналист Мирослав Гай. "Мне сложно сказать, когда Россия будет готова, но я думаю, через год-два, особенно, если читать их военные доктрины, где речь идет о модернизации", – сказал он.

По оценкам офицера, пока армия России "недостаточно готова" к масштабным военным действиям, но происходит ее целенаправленное усиление. "Россия хочет превосходить украинскую армию, в первую очередь, качеством видов вооружения, мобильностью, новыми технологиями", – предположил Гай.

"Российская Федерация готовится, чтобы, так сказать, иметь успех во время полномасштабного наступления или каких-то отдельных операций. Нужно иметь инфраструктуру, которую она строит все эти годы, нужно иметь достаточное количество личного состава, нужно иметь возможность закрепиться на тех территориях, по которым наносятся удары", – добавил он.

В то же время Гай назвал факторы, которые уже сегодня являются признаком угрозы со стороны России. В частности, концентрация войск РФ у границ Украины и учения "Запад-2021".

"Сейчас мы имеем мощную группировку российских войск на востоке, юге, севере, которая только ждет повода для того, чтобы напасть на Украину и обвинить Украину в военных преступлениях, в нарушении каких-то договоренностей. В этом году нас ждет очень неприятный момент – учения "Запад -2021" РФ, учения в Беларуси, учения в Крыму. Это означает, что Россия в обход международной конвенции сможет увеличить количество личного состава", – напомнил офицер.

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Донецкой и Луганской областях и в Крыму происходит системное обострение Россией ситуации безопасности.