Гай: ВСУ могут взять Луганск и Донецк, но нужно готовиться и выжидать. Интервью

Россия сейчас не сможет провести широкомасштабные наступательные действия в Украине, но страна-агрессор тщательно готовится к этому. Одной из причин, которые сдерживают Кремль от интервенции, является украинская газотранспортная система и продолжение работ по строительству "Северного потока-2".

Для освобождения Луганска и Донецка Вооруженным силам Украины необходимо убедиться, что россияне отошли от позиций и не смогут снабжать террористов новым вооружением, техникой и другими средствами. Также к таким операциям нужно готовиться, чтобы минимизировать потери. Пока что наиболее целесообразным вариантом для Украины является ползучее наступление.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал ветеран АТО, журналист Мирослав Гай. Далее приводим его прямую речь.

Россию сдерживают многие вещи. Прежде всего, она еще недостаточно готова. Насколько понятно из очень активной модернизации, которую она сейчас проводит, РФ хочет превзойти украинскую армию, в первую очередь, качеством видов вооружения, мобильностью, новыми технологиями.

Страна-агрессор готовится, чтобы, так сказать, иметь успех во время полномасштабного наступления или каких-то отдельных операций. Нужно иметь инфраструктуру, которую она строит все эти годы, достаточное количество личного состава, возможность закрепиться на тех территориях, по которым наносятся удары. Для этого нужно иметь политическую поддержку, и это Россия делала через Медведчука и пророссийские партии.

Кроме этого, РФ сдерживает наличие газотранспортной системы Украины, по которой РФ поставляет газ в Европу. Ведь "Северный поток-2" пока не достроен. Они потому и хотели достроить его в этом году – тогда Россию уже не будет сдерживать украинская ГТС, которая в случае полномасштабных боев может быть повреждена.

Некоторые наши иностранные партнеры, такие как Германия, понимают угрозы, они заботятся, прежде всего, о своих интересах, и очень бы хотели, чтобы в случае каких-либо агрессивных действий России, по крайней мере, немецкие потребители были обеспечены газом.

США, напротив, понимают, что "Северный поток-2" является не просто экономическим инфраструктурным объектом, а это фактически военный объект, это одна из форм войны. Они вводят санкции, не дают его достроить. И это один из факторов, который хоть как-то сдерживает Россию.

Очень многие смеялись по поводу возможностей российской армии. Я скажу, что она действительно слабее армии НАТО, но они вводят очень много технологических новинок.

Мне сложно сказать, когда Россия будет готова, но я думаю, через год-два, особенно, если читать их военные доктрины, где речь идет о модернизации. Сейчас они перебрасывают живую силу из других частей страны. В этом году нас ждет очень неприятный момент – учения "Запад-2021" РФ, учения в Беларуси, учения в Крыму. Это означает, что Россия в обход международной конвенции сможет увеличить количество личного состава.

И здесь Украина не должна плестись в хвосте, а тоже этим заниматься. И внедрением новых систем управления и ведения огня, других систем связи, более активным внедрением беспилотных аппаратов.

Мы это делаем, но следует понимать, что Россия тратит гораздо большие бюджеты и делает это очень целенаправленно. Это является частью ее мировосприятия. А у нас все же другие приоритеты. Большинство народных избранников не считают, что оборонный сектор является приоритетным.

За прошедшие годы Украина продемонстрировала, что мы можем сопротивляться Российской Федерации в гибридных условиях, мы провели модернизацию армии, но этого недостаточно. Процесс продолжается. Мы понемногу переходим на другие системы планирования и управления, наши подразделения все больше становятся совместимыми с подразделениями НАТО.

Мы активно получаем помощь от стран Североатлантического Альянса, от США. С помощью наших союзников происходит процесс усиления и модернизации ВСУ. Но и Россия спешит.

Это означает, что пока Украина не является субъектом международной политики, президент Зеленский провалил это направление. Что президента Зеленского не воспринимают как человека, способного влиять на любые процессы, как участника переговоров. Они считают, что он будет выполнять то, что ему скажут, о чем договорятся "взрослые люди".

Это очень плохо. Я думаю, эта оценка состоялась после приезда Зеленского к европейским лидерам. С ним познакомились, была встреча в нормандском формате. Все увидели, что президент Зеленский не является самостоятельной фигурой.

Мы видим, что господин Ермак по переговорам по Украине встречался с россиянами чаще, чем это делал президент Зеленский. В частности, он встречался с Козаком, летал на всевозможные закрытые встречи, о чем-то договаривался, результаты мы еще не знаем.

То есть нет смысла говорить с человеком, который ничего не решает. Если решает окружение Зеленского, то стоит говорить с окружением. Но приглашать окружение на встречу президентов невозможно, потому что есть протокол.

Если президент Зеленский когда-то отдаст приказ о каком-то абстрактном наступлении на Донбассе, во что я не верю, потому что он позиционировал себя как человека мира, то, скорее всего, такое решение будет принято не президентом Зеленским, а его окружением.

Но тогда нам нужно будет задать себе вопрос: для чего? Потому что городские бои – это большие потери среди мирного населения. Мы видим, что РФ проводит активные провокационные действия, пытаясь спровоцировать украинскую армию наносить удары по гражданской инфраструктуре. Например, они ведут обстрелы из объектов критической инфраструктуры.

Чтобы заходить на зачистку таких объектов, как Луганск и Донецк, нужно быть уверенными, что российская армия или была вытеснена, или была отведена, иначе будут огромные потери. Сейчас она не отведена. И мы не контролируем границу. Это означает, что боевики в Луганске и Донецке имеют бесперебойные поставки горюче-смазочных материалов, вооружения, продуктов питания, имеют возможность ротации живой силы и техники. Так каким образом мы собираемся брать Донецк и Луганск?

Сначала нужно подготовить всю инфраструктуру, сделать невозможными поставки Россией боевикам, наемникам и российским кадровым офицерам всего необходимого для удержания обороны. Тогда можно будет об этом говорить. Пока мы не провели никакой подготовки, чтобы взять Донецк и Луганск, минимизируя потери.

Сейчас мы имеем мощную группировку российских войск на востоке, юге, севере, которая только и ждет повода для того, чтобы напасть на Украину и обвинить Украину в военных преступлениях, в нарушении каких-то договоренностей. Поверьте, это будет длительная затяжная война.

Поэтому сейчас нам нужно, по крайней мере, придерживаться той тактики, которая была при президенте Порошенко. Это ползучее наступление. Напомню, что за прошедшие 5 лет до прихода президента Зеленского украинские Вооруженные силы так называемым ползучим наступлением освободили две трети оккупированного Донбасса. Две трети! Мы ежемесячно выгрызали по 100 метров. Да, были потери, но большие потери регулярно нес и противник.

В то же время следует понимать, что разрешение вооруженного конфликта на Донбассе не может быть исключительно военным путем. Нужно иметь мощный дипломатический инструментарий, мощный экономический инструментарий для освобождения этих территорий, нужно иметь союзников, которые бы нам помогали.