Футболисты киевского 'Колосса' устроили дебош в поезде: подробности от пострадавшей

Несколько игроков киевского футбольного клуба "Колосс" оказались в центре скандала. Они, предварительно разогревшись спиртными напитками, устроили в вагоне поезда Ужгород-Киев настоящий дебош. А один из них даже выломал дверь в соседнее купе, в котором ехала группа молодых девушек. При этом жертвы домогательств спустя две недели после инцидента так и не видят никаких признаков того, что их обидчики вообще получат хоть какое-то наказание и подозревают, что полиция, куда две из подружек обратились с заявлениями, попросту "сливает" дело. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Для победительницы многочисленных конкурсов красоты, киевлянки Марии Буланковой начало апреля выдалось тяжелым. Ей вместе с тремя подругами пришлось отправиться на похороны к их общей знакомой, которая трагически погибла. Именно с ее похорон девушки возвращались в тот злополучный день, 4 апреля, поездом из Ужгорода в Киев.

Еще до отправки поезда, вспоминает Мария, подруги заподозрили, что путешествие может быть неспокойным. Ведь увидели, что в соседнем с их купе разместилась группа молодых людей "навеселе".

"Когда мы сели в поезд – увидели, что в соседнем купе – пьяные ребята. Попросили проводницу предупредить их, чтобы они постарались вести себя потише – они ведь с самого начала начали стучать нам в стену. Видимо, хотели познакомиться. Но мы ни с кем не знакомимся. Трое из нас – замужем, имеют детей. Да и возвращались мы не с увеселительной прогулки… Мы объяснили проводнице, что возвращаемся с похорон – и хотели бы немного отдохнуть. Я тогда еще попросила ее номер – на всякий случай, чтобы, случись что, можно было позвать на помощь. Она сначала говорила: подойдете ко мне – я позову охрану поезда. Но я настояла – и номер она дала. Как оказалось впоследствии – к счастью", - говорит Мария.

В течение некоторого времени, по словам нашей собеседницы, в соседнем купе продолжалось веселье – с криками, матом и громким стуком в стену. Чуть позже стучать соседи начали уже в дверь купе – которую девушки, несмотря на удушающую жару в поезде, закрыли на замок еще в начале поездки. Продолжалось это часов до двух ночи, когда один из подвыпивших парней попытался вломиться к беззащитным девушкам.

"Они орали там, веселились, мат-перемат… Заснуть было невозможно. Потом они стучали, стучали, стучали… А около двух ночи один из них просто выломал нашу дверь… Две девочки, которые были на нижней полке, пытались ее удержать, а я звонила проводнице", – вспоминает Мария.

Одна из девушек ранее увлекалась футболом. Она и идентифицировала в ночных дебоширах футболистов киевского клуба "Колос". Они всей командой в ту ночь возвращались из Ужгорода, где у них был футбольный матч.

По словам Буланковой, проводница обратилась за помощью к начальнику поезда. Когда тот пришел, дебоширы долго не открывали ему дверь своего купе

"Он долго стучал в их дверь, они отказывались открывать, материли его… Кто-то из них орал "Я тебе сейчас еб*ло разобью!"… Потом таки открыли. Начальник поезда с ними о чем-то говорил – не слышала, что конкретно он им говорил. Но стало потише. Правда, ненадолго. Как только он ушел – началось все по новой", – рассказала Буланкова.

Вскоре после ухода начальника поезда в вагон прибыли сотрудники охраны. Они оставались в купе девушек до прибытия в Киев. И все время, как рассказывает Мария, вынуждены были сдерживать выпивших футболистов. Один из них все норовил "извиниться" за товарища.

"Тот, который выломал дверь, был в одних трусах. А его товарищ, который потом долго ходил и рассказывал, что что-то забыл, что хочет поговорить, извиниться, которого охрана оттесняла, не давала к нам подходить – тот одет был в футболку и трусы. Он говорил: девочки, извините – вы же видите, что он неадекватный? Но они ведь вместе пили, значит, и ответственность за случившееся – общая. Тем более, если люди знают, что на их друга алкоголь так влияет – зачем они ему наливали?" – недоумевает Мария.

Когда поезд прибыл на киевский вокзал – там дебоширов уже ожидала полиция и сотрудники УЗ. Увидев их, вспоминает Мария, один из них не сдержался – и начал оскорблять девушек. К тому моменту на перроне собралась вся команда.

"Они сначала хихикали. Когда увидели полицию – немного напряглись. Один из наших ночных соседей начал нас оскорблять, мол, мы сами виноваты, дескать, спровоцировали их… Как спровоцировали? Тем, что дверь заперли с самого начала? Тем, что до утра глаз не сомкнули – и в таком состоянии должны были ехать к мужьям и детям, на работу?.. Они нам тогда говорили, что хотят к женам и детям. Так почему же было не подумать о женах и детях раньше?! Тогда я и еще одна из девочек написали заявления, нас опросила полиция. И знаете – полицейские не сделали ничего. Видя, что эти ребята мертвецки пьяны, им не сделали тест на алкоголь, не задержали до выяснения обстоятельств – просто отпустили", - возмущается Мария.

Девушки, пережив колоссальный стресс, так до сих пор не знают, зарегистрировали ли их заявления или нет. Ведь, по словам Марии, из полиции ей позвонили лишь на прошлой неделе – чтобы сообщить, что ее заявление "потерялось". Впоследствии оно, правда, нашлось – но вот было ли открыто производство по этому заявлению, понесли ли футболисты-дебоширы наказание за то, что творили той ночью в поезде – неизвестно.

Да и в их футбольном клубе принести свои извинения девушкам, пережившим из-за перебравших звезд украинского футбола тяжелую ночь – до сих пор так и не удосужились.

Имена троих из четверых соседей Буланкова установила сама – благодаря фотографиям на сайте "Колоса". Тем более, что один из них – тот, который ломал дверь в купе Марии, той ночью сам назвал свое имя. Как выяснилось, именно он, форвард "Колосса" Владимир Лысенко, признанный болельщиками команды "игроком месяца" по итогам марта этого года, набедокурил тогда больше всего.

Мужчина, по словам очевидцев, рассекавший по вагону без штанов и настойчиво пытавшийся "принести извинения за друга", как выяснила Мария – полузащитник "Колосса" Вадим Милько.

Третий любитель весело провести время в поезде, а после – хамить людям, пострадавшим от этого "веселья" – полузащитник Вячеслав Чурко.

Четвертого пассажира соседнего купе Мария не видела, ведь всю ночь просидела на верхней полке своего купе. Поэтому имени его она не знает.

За две недели, прошедшие со времени инцидента, девушки так и не дождались ни извинений от клуба, ни защиты от правоохранительных органов. Единственные, кто хоть как-то отреагировал – это УЗ: оттуда, насколько известно Марии, отправили письма с изложением ситуации и просьбой привлечь к ответственности хулиганов, в Федерацию футбола и руководству клуба "Колосс". Никакой внятной реакции на эти обращения до сих пор нет.

Мария говорит: больше всего ее задело то, что футболисты почему-то были уверены во вседозволенности и в том, что за ночной дебош им не будет ровным счетом ничего. И пока складывается впечатление, что им действительно ничего не будет. А подобного, уверена Мария, допускать нельзя.

"Я ожидала, что если уж полиция приехала, то они что-то сделают. Они не сделали ничего. Взяли пояснения – и всех отпустили. Считаю, что это слив. Возможно, им кто-то дал задание такое. А может в клубе уже знали – и попросили. Но как-то ведь это должно наказываться! Не может же быть так, что какие-то пьяные мужики могут творить непонятно что – безнаказанно. А ведь это еще и публичные люди! На них же дети смотрят, мечтают стать такими же – известными футболистами! Мне очень хочется, чтобы в нашей стране люди – известные или нет, состоятельные или бедные – любые – понимали, что такое свинство по отношению к женщинам, к людям в целом допускать нельзя. Такое должно как-то наказываться!" – возмущается девушка.

OBOZREVATEL разделяет ее мнение. И обращается за комментарием относительно поведения футболистов "Колосса" как к самому клубу, так и к Федерации футбола. Просим объяснить, приветствуется ли подобное поведение в упомянутых организациях. И если нет – то какую ответственность понесли или понесут хулиганившие в поезде футболисты.