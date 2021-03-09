Фукс на канале Медведчука признал, что намеренно атакует OBOZREVATEL

Бизнесмен Павел Фукс заявил, что хочет обанкротить интернет-издание OBOZREVATEL из-за якобы неправдивых публикаций о нем и его семье.

Своим недовольством по этому поводу он поделился в эфире канала "Первый Независимый", который контролируется нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком. Фукс отметил, что подготовил порядка 10 исков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Выиграл суд у моего любимого издательского агентства OBOZREVATEL и хочу его обанкротить сейчас. Они заплатят мне денежки, буду банкротить его. Вранье написали", – высказался олигарх.

Кроме того, он рассказал о жизни своих детей. По словам Фукса, старшие дочь и сын находятся за границей, а трое младших – с ним в Киеве.

"Сын мой старший учится сейчас в Лос-Анджелесе, в USLA университете на втором курсе. А дочка живет в Лондоне. А младшие здесь в Киеве, со мной", – сказал бизнесмен.

Напомним, Фукс с помощью рейдерских методов пытается захватить одно из крупнейших интернет-СМИ Украины OBOZREVATEL. В частности, он хочет объявить банкротом компанию-издателя ООО "Золота середина". Этому предшествовали множество расследований о коррупционных схемах предпринимателя. В отместку он подал в суд против OBOZREVATEL и выиграл дело.

На протяжении нескольких лет OBOZREVATEL писал о таких громких схемах Фукса:

о том, как компания из его сферы влияния задним числом потребовала у Киевского метрополитена штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд грн.