Фукс на канале Медведчука признал, что намеренно атакует OBOZREVATEL
Бизнесмен Павел Фукс заявил, что хочет обанкротить интернет-издание OBOZREVATEL из-за якобы неправдивых публикаций о нем и его семье.
Своим недовольством по этому поводу он поделился в эфире канала "Первый Независимый", который контролируется нардепом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком. Фукс отметил, что подготовил порядка 10 исков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Выиграл суд у моего любимого издательского агентства OBOZREVATEL и хочу его обанкротить сейчас. Они заплатят мне денежки, буду банкротить его. Вранье написали", – высказался олигарх.
Кроме того, он рассказал о жизни своих детей. По словам Фукса, старшие дочь и сын находятся за границей, а трое младших – с ним в Киеве.
"Сын мой старший учится сейчас в Лос-Анджелесе, в USLA университете на втором курсе. А дочка живет в Лондоне. А младшие здесь в Киеве, со мной", – сказал бизнесмен.
Напомним, Фукс с помощью рейдерских методов пытается захватить одно из крупнейших интернет-СМИ Украины OBOZREVATEL. В частности, он хочет объявить банкротом компанию-издателя ООО "Золота середина". Этому предшествовали множество расследований о коррупционных схемах предпринимателя. В отместку он подал в суд против OBOZREVATEL и выиграл дело.
На протяжении нескольких лет OBOZREVATEL писал о таких громких схемах Фукса:
о том, как компания из его сферы влияния задним числом потребовала у Киевского метрополитена штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти 2 млрд грн.
О том, как нефтегазовый бизнес окружения беглого экс-президента Виктора Януковича оказался в руках Фукса, госкомпания "Надра України" фактически отдала олигарху месторождения, а он начал монополизировать всю отрасль.
О специальном расследовании советника ФБР Роберта Мюллера в отношении Фукса: бизнесмен якобы пытался продвигать "мирные" планы и другие договоренности, выгодные стране-агрессору Российской Федерации.
Кроме того, стало известно, что Фукс после переезда из России в Украину оставил там непогашенные долги (по словам его партнеров), и ряд уголовных производств. Олигарха обвиняют в хищении миллионов долларов.
Также в сети появилось видео с подборкой главных провалов Фукса на территории Украины.