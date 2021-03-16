ФСБ заявила о задержании 'шпиона' украинских спецслужб в Крыму: видео и детали

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) задержали в Крыму Владислава Есипенко за то, что он якобы занимался на оккупированном РФ полуострове "разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб".

Об этом во вторник, 16 марта, заявили в Центре общественных связей ФСБ. В спецслужбе утверждают, что во время обыска из автомобиля Есипенко был изъят предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, которое задержанный якобы хранил "для собственной безопасности".

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Указанный гражданин осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым", – сказано в сообщении.

В ФСБ отметили, что Есипенко якобы дал показания и признался, что собирал информацию "по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР (Службы внешней разведки) Украины полковника Кравчука В.А".

Известно также, что против Владимира Есипенко было возбуждено уголовное дело. Жена задержанного сообщила, что к нему до сих пор не смог попасть независимый адвокат, пишет "Крым.Реалии".

В СВР Украины прокомментировали задержание гражданина, заявив, что таким образом Россия хочет переложить на Украину урегулирование конфликта на Донбассе, дискредитировать "Крымскую платформу" – саммит по деоккупации полуострова, а также отвлечь внимание местных жителей от существующих проблем, написали на странице органа в Facebook.

"Информация ФСБ РФ о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике", – сказано в заявлении.

Напомним, в Крыму 10 марта сотрудники ФСБ задержали уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко и жительницу Алушты Елизавету Павленко, которые присутствовали на акции возложения цветов в Симферополе ко дню рождения Тараса Шевченко.

Есипенко тогда увезли в неизвестном направлении, позже стало известно, что его поместили в изолятор Симферополя.

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