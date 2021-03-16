ФСБ заявила о задержании "шпиона" украинских спецслужб в Крыму: видео и детали
Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) задержали в Крыму Владислава Есипенко за то, что он якобы занимался на оккупированном РФ полуострове "разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб".
Об этом во вторник, 16 марта, заявили в Центре общественных связей ФСБ. В спецслужбе утверждают, что во время обыска из автомобиля Есипенко был изъят предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, которое задержанный якобы хранил "для собственной безопасности".
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Указанный гражданин осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым", – сказано в сообщении.
В ФСБ отметили, что Есипенко якобы дал показания и признался, что собирал информацию "по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР (Службы внешней разведки) Украины полковника Кравчука В.А".
Известно также, что против Владимира Есипенко было возбуждено уголовное дело. Жена задержанного сообщила, что к нему до сих пор не смог попасть независимый адвокат, пишет "Крым.Реалии".
В СВР Украины прокомментировали задержание гражданина, заявив, что таким образом Россия хочет переложить на Украину урегулирование конфликта на Донбассе, дискредитировать "Крымскую платформу" – саммит по деоккупации полуострова, а также отвлечь внимание местных жителей от существующих проблем, написали на странице органа в Facebook.
"Информация ФСБ РФ о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике", – сказано в заявлении.
Напомним, в Крыму 10 марта сотрудники ФСБ задержали уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко и жительницу Алушты Елизавету Павленко, которые присутствовали на акции возложения цветов в Симферополе ко дню рождения Тараса Шевченко.
Есипенко тогда увезли в неизвестном направлении, позже стало известно, что его поместили в изолятор Симферополя.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 марта на заседании СНБО утвердили государственную Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, аннексированных Россией в 2014 году. После этого в видеообращении президент Владимир Зеленский сказал: "Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме".
Глава Министерства внутренних дел Дмитрий Кулеба завил, что у мирового сообщества нет причин пересматривать или ослаблять давление на Россию из-за оккупации Крыма.