ФСБ заявила, что в Беларуси планировался переворот с участием "националистов" из Украины

В ФСБ России утверждают, что совместно с КГБ Беларуси задержали в Москве двух белорусских граждан, которые якобы планировали военный переворот в своей стране с привлечением националистов из Украины.

Как говорится в сообщении на официальном сайте ФСБ, в результате спецоперации была "пресечена противоправная деятельность" Юрия Зянковича, имеющего двойное гражданство США и Беларуси, и Александра Федуты, гражданина Беларуси.

Согласно заявлению ФСБ, Зянкович и Федута якобы хотели организовать "физическое устранение" незаконно избранного президента Александра Лукашенко и с этой целью провели "консультации в США и Польше".

Для этого они якобы планировали захват радио и телецентров для трансляции обращения к народу, блокирование подразделений внутренних войск и ОМОНа в Минске и даже полное отключение энергосистемы страны, утверждают в ФСБ.

По данным российской службы безопасности, датой переворота белорусские оппозиционеры избрали 9 мая – день проведения парада Победы.

В отношении задержанных в Белоруссии завели уголовное дело согласно статье 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) белорусского Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании преступной группы, которая якобы по указанию спецслужб США планировала покушение на его семью. Он пригрозил "страшной резней", если "они прикоснутся к детям".