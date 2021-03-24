ФСБ в Крыму пытала током задержанного журналиста Есипенко – СМИ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) два дня пытали током задержанного в Крыму 10 марта украинского журналиста Владислава Есипенко.

Об этом сообщило издание "Ґрати" со ссылкой на источник в СИЗО Симферополя. Отмечается, что Есипенко надевали на голову "некий предмет", подключали к нему провода и пускали ток, постепенно увеличивая напряжение.

Таким образом оперативники заставили его дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крым24" Олегом Крючковым. В интервью Есипенко говорит, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию проекта "Радио Свобода" "КрымРеалии" и в Службу внешней разведки Украины.

Известно, что после публикации этих показаний, Есипенко отказался свидетельствовать дальше, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких. По словам журналиста, сейчас на него оказывают только психологическое давление.

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