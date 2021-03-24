ФСБ в Крыму пытала током задержанного журналиста Есипенко – СМИ
Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) два дня пытали током задержанного в Крыму 10 марта украинского журналиста Владислава Есипенко.
Об этом сообщило издание "Ґрати" со ссылкой на источник в СИЗО Симферополя. Отмечается, что Есипенко надевали на голову "некий предмет", подключали к нему провода и пускали ток, постепенно увеличивая напряжение.
Таким образом оперативники заставили его дать показания и озвучить их в интервью с генеральным продюсером местного телеканала "Крым24" Олегом Крючковым. В интервью Есипенко говорит, что перевозил в своей машине взрывное устройство, а также отправлял снятые в Крыму видео в редакцию проекта "Радио Свобода" "КрымРеалии" и в Службу внешней разведки Украины.
Известно, что после публикации этих показаний, Есипенко отказался свидетельствовать дальше, ссылаясь на 51 статью Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких. По словам журналиста, сейчас на него оказывают только психологическое давление.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Крыму Владислава Есипенко за то, что он якобы занимался на оккупированном РФ полуострове "разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб".
Кроме этого, против Владимира Есипенко было возбуждено уголовное дело. Жена задержанного сообщила, что к нему до сих пор не смог попасть независимый адвокат.
В Службе внешней разведки Украины прокомментировали задержание журналиста, назвав это пропагандистской акцией.
США осудили незаконный арест украинского журналиста Владислава Есипенко в Крыму и назвали его политически мотивированным.