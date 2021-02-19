ФСБ взяла под охрану "казначея" организатора убийств офицеров ГУР и СБУ. Аудиоперехват

После цикла расследований OBOZREVATEL с публикацией аудиоперехватов разговоров участников оккупации Донбасса "взбудоражились" российские СМИ. С подачи Федеральной службы безопасности РФ они подняли тему "бесчинств агентов украинских спецслужб" на территории России, пытаясь извратить настоящие причины происходящего.

Сегодня мы выкладываем новую порцию разговоров бывших "высокопоставленных" преступников из "ДНР", перехваченных украинскими разведчиками. Они проливают свет на резонансные "похищения" боевиков. Информация публикуется впервые.

"Похищение", которое не дает покоя российским спецслужбам и заставляет порождать новые фейки, действительно было предотвращено в прошлом году на территории РФ.

Тогда сотрудники ФСБ задержали членов организованной преступной группировки, которая пыталась похитить, цитируем: "одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ".

Неназванный "лидер" – Роман Волянюк (позывной "Хакер").

Якобы "простой прапорщик МГБ", который много времени проводит в России и уже стал гражданином страны-агрессора, на самом деле является доверенным лицом начальника Центра спецопераций "МГБ ДНР" Василия Евдокимова ("Ленин", "Ильич").

В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что задержанные участники группировки были завербованы украинскими спецслужбами и собирались вывезти "Хакера" из России. Понятное дело – "в Киев". Но громкие заявления "фэсов" снова оказались просто заявлениями.

На самом деле причины для похищения Волянюка просты и понятны, но очень неудобны для российской спецслужбы. Дело в том, что именно "Хакеру" Василий Евдокимов делегировал полномочия по ведению и курированию бизнес-проектов, а также управлению своими финансовыми активами на территории РФ. А ФСБшники периодически в поездках сопровождали Романа Волянюка, так как ранее под спецслужбу "лег" его "шеф".

Евдокимов "Ленин" хорошо известен украинским спецслужбам. Именно он был одним из инициаторов создания негласной тюрьмы "МГБ" в оккупированном Донецке под названием "Изоляция". Также он, как "руководитель" Центра спецопераций, является одним из организаторов убийств украинских офицеров. В частности, убийств полковника ГУР МОУ Максима Шаповала и полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша.

Также в предыдущем расследовании мы рассказывали о роли Евдокимова в убийствах украинских военных на Донбассе.

То, что было отобрано на территории временно оккупированной части Донецкой области, "Ленин" поручал вывозить в РФ. Последнее время этим как раз и занимался Роман Волянюк, которого и собирались похитить в Москве, Подмосковье или в Ростовской области бывшие приспешники Евдокимова – Вадим Долгов ("Пенсионер") и Денис Куликовский ("Палыч").

Именно "сокровища" начальника ЦСО "МГБ ДНР" не давали им спокойно спать. И именно похищением Волянюка они решили раз и навсегда решить свои финансовые проблемы. Причем, готовы были даже пытать своего "соратника".

Как говорится, ничего личного – чисто бизнес. А пытать тот же Куликовский умеет – освобожденные пленники "Изоляции" называли его самым жестоким палачом.

А забирать у "Ленина" есть что. Василий Евдокимов, будучи начальником Центра специальных операций так называемого Министерства госбезопасности "ДНР", на протяжении всей войны занимался мародерством, присвоением личных вещей, ценностей и автотранспорта у похищенных с целью выкупа, арестованных и убитых жителей Донецкой области.

Причем часть награбленного "Лениным" в "ДНР" проходило ранее и через руки "Пенсионера" и "Палыча": один вывозил награбленное, а второй – принимал его на ответственное хранение в оружейках, в боксах и цехах "Изоляции".

Потому они прекрасно осознавали масштаб "сокровищ" Евдокимова, однако где именно на территории России все это спрятано, знал только "Хакер".

В новом видео, которое мы сегодня публикуем, есть новые аудиоперехваты разговоров Долгова и Куликовского. Озвученная ими информация в пух и прах разбивает фантазии ФСБ России о мотивах похищения "Хакера".

Отметим, что Вадим Долгов ("Пенсионер") после задержания сотрудниками спецслужбы страны-агрессора сидит за решеткой, Денис Куликовский ("Палыч") прячется предположительно на территории РФ, а "недопохищенный" и перепуганный Роман Волянюк – под охраной ФСБ. "Хакер" действительно слишком много знает.

Теперь вопрос – что будет с "Лениным", которого свои, узнав о его богатствах, уже стали называть "крысой".

Ниже приведем всего лишь малую часть из расшифровки очень показательных разговоров Долгова и Куликовского (полностью послушать разговоры можно, посмотрев видео).

Осторожно, ненормативная лексика! 18+

"Пенсионер" и "Палыч" обсуждают вариант "взятия" "Хакера".

Долгов: Ну, а допустим, в Москве схватишь... Его же, все равно, один х*й, надо назад везти?

Куликовский: Там уже будем ориентироваться. Там же тоже надо сыграть, чтобы в камеры сильно не попасть, понимаешь? Там этих камер… Я, когда был, там этих камер, еб*ть их в рот, на каждом углу.

Долгов: Слушай, Москва, во-первых, вся в камерах.

Куликовский: Ну вот.

Долгов: Тебе самое главное… Причём здесь камера? Тебе его поймать на прицел.

Куликовский: На прицел, да. Чтобы мы увидели, чтобы выводить нах*й.

Долгов: И всё... и поехали. Он же где-то будет останавливаться, стоять...

Куликовский: Конечно, может куда-то в подъезд будет заходить вечером... Пух... и всё нах*й. Ну, давай, чтобы меньше болтали.

***

Долгов: Лучше самих никто не сделает. Квартиры, машины – вот оно всё! Ну как этого не понять? Потом ищи ту машину, другую... А в машинах могут документы находиться, с которыми он катается. Там паспорт, там... Он же не будет с паспортами везде ездить?

Куликовский: Нет, конечно.

Долгов: Ну вот. Он один там оставил, другой там... Всё это нужно до кучи собрать, бл*дь.

"Хакер" ездит по России с деньгами "Ленина" в сопровождении охраны из числа сотрудников ФСБ РФ, в связи с чем "Пенсионер" и задает "Палычу" вопрос: "Вы же не будете "фэсов" там брать вместе с ним?". Речь о моменте похищения "Хакера".

Долгов: Разговаривай, замыкай на Ростове. Там квартира, там где-то что-то лежит... Где он там что выгружает – х*й его знает... Не поедет он в другой город, а если приедет, вы же не будете "фэсов" (сотрудников ФСБ) там брать, скажи?

Куликовский: Та ну да. Это, бл*дь, пи*дец будет (смеется).

Долгов: А за деньгами он один не поедет.

***

Долгов: Он (Роман Волянюк) сказал, что "Ленин" ему говорил: "Сиди до середины мая. Х*ли ты рыпаешься?". Вроде в Москве будет эта х*йня…Он ("Хакер") рвётся в Москву. Москвичи, кто там? "Фэсы", наверно, знают, да?

Куликовский: Ну, конечно.

Долгов: Может тоже них*я не знают, так, пи*дят... Ну, короче. Короче, "Хакер" рвётся...

Куликовский: ...осваивать деньги. Ну ничего, освоит – не вопрос.

Долгов: Ха-ха-ха.

Куликовский: Слышишь, он же по любому два раза поедет. В Ростов поедет, заберет посылки – отвезёт, потом опять...

Долгов: Да! Ну, вот поставить бы ему (жучок), когда он в Ростове будет.

Куликовский: Ну, вот мы и хотим так.

Долгов: Да! Чтоб потом уже его там где-то ловить, чтобы он проехал Ростов. Где-то уже за областью, за Ростовской, его въе*ать, да?

Куликовский: Ну да, чтобы меньше камер было... И пух... И поехали, Ромка... С Ромкой поедем мы общаться.

Долгов: Вы в этой маске, левые номера, подошли, ствол в жо... в шею сунули и уехали, бл*дь. Отъехали куда-то, а номера опять повесили нормальные и попи*дили. Всё, нет той машины.

***

Долгов: При встрече можно узнать, правильно?

Куликовский: Ну, конечно всё узнаем, да.

Долгов: Куда 20, куда 10... И почему мы с тобой сидим без процентов.

Обсуждают, что скоро "Пенсионеру" придется уехать из дома Евдокимова на Алтае, который выставлен на продажу. Потому надо быстрее "нанести удар" и выпытать у "Хакера" нужную информацию – где спрятаны деньги и ценности. Обсуждают, как Волянюк сольет "Ленина", так как раньше сливал даже сотрудников ФСБ.

Куликовский: В натуре Василий Викторович ("Ленин") вообще нах*й загоняет.

Долгов: Да ну его…

Куликовский: Просто реально, если они этот дом продадут, потом куда тебе ехать? Куда?

Долгов: Да кого это еб*т? Да по х*ю им, понимаешь?

Куликовский: Значит надо делать нам удар, зарабатывать деньги и все.

Долгов: Да, да, да. Конечно.

Куликовский: И пошли они нах*й все.

Долгов: Делать и вытаскивать всю информацию. Все, что можно – по максимуму.

Куликовский: Дай бог, думаю, сделаем всё.

Долгов и Куликовский обсуждают понесенные затраты по оплате маршрутирования и проживания исполнителей, а также затраты на негласное получение "распечаток" – то есть, детализаций телефонных звонков Романа Волянюка на территории РФ (чтобы узнать местонахождение).

Куликовский: Это уже такие нормальные затраты.

Долгов: Не, ну ясный х*й, дорога-х*ега, проживание. Люди там, бл*дь...

Куликовский: Ну, да.

Долгов: Эти х*ёвины –– распечатки-х*ятки..

***

Куликовский: Ну, давай смотреть по факту, это все я буду узнавать при личной встрече с ним. И реально буду узнавать. Ой, бл*дь, он ох*еет.

Долгов: Та ну, узнавать надо будет всё, и по мне дох*я потом вопросов. Ну это в самом конце.

***

Куликовский: Он, понимаешь, ссученый человек. Если он (Волянюк) и "фэсов" сдавал... Всех подряд сдает... Он и Васю ("Ленина") сдаст, поверь.

Долгов: Да конечно, а нах*й он ему нужен. Я же тебе рассказывал, как он ставил прослушки, х*юшки эти... Везде их слушают, они там (база "Озеро"), понимаешь… Он приезжал на работу для того, чтобы подслушать и сдать людей. Вот такая вот тварь.

(Речь о том, что Роман Волянюк по приказу "Ленина" устанавливал прослушивающее оборудование для аудиоконтроля личных комнат боевиков и мест массового пользования на основной базе ЦСО "МГБ ДНР" под названием "Озеро". "Пенсионер" и "Палыч" уверены, что находясь под прессингом в статусе похищенного "Хакер", пытаясь спасти свою жизнь, полностью сольёт своего хозяина и выдаст им все его финансовые активы на территории РФ).

Долгов и Куликовский упоминают машину "Хакера" (на которой тот перевозил деньги "Ленина" в Россию). Также отработана легенда исчезновения "Хакера" – якобы побег последнего с деньгами "Ленина" в сторону кавказского региона РФ.

Долгов: Машину забирать надо.

Куликовский: Ну, если будет нормальная, то да. Мы же не знаем, какая машина точно у него есть.

Долгов: Да Мазда шестая, "американка". Она не плохая, он за ней следит, за счет Васи её ремонтируют. Но какая разница, ее тоже куда-то деть, чтобы она тоже исчезла нах*й.

Куликовский: Ну конечно.

Долгов: И нету ничего. Бл*дь, какие машины, какие люди? Может быть в Чечне, в Дагестане... С бабками сбежал или с чем… Да, в Дагестан – туда все едут. Все тикают туда.

***

Долгов: Слышишь, но люди вообще настроены серьезно, да?

Куликовский: Да, они настроены, думают там. Они мне говорят: "Давай, давай его..." Я говорю, та нах*я, уже договорились, берем "полного" и все. "Да у него по любому что-то есть на карте..."

Долгов: Им по х*ю?

Куликовский: Да!

Долгов: Я еб*... Им сам процесс или что?

Куликовский: Та чего процесс, они же понимают, что что-то будет у него там по- любому – пусть небольшая сумма, но что-то же будет.

Долгов: И он исчезнет, да?

Куликовский: Я же тебе сказал, зачем ты в десятый раз задаешь вопросы мне?

***

Куликовский: Ты представляешь сколько везти его, пи*араса, надо будет?

Долгов: Куда?

Куликовский: Ну, к нам.

Долгов: А чего к вам везти? Искать место здесь.

Куликовский: Та, бл*ть, ты что, Вадик? Тут все готово: машины, дом сняты, помещение – все сделано. Понимаешь?

Бывшие МГБшники "Палыч" и "Пенсионер" саркастично обсуждают вероятность своего побега с территории РФ в Украину – в случае провала операции по "Хакеру". Куликовский с досадой вспоминает о конце своей "карьеры" в ЦСО "МГБ ДНР", когда по приказу "Ленина" он был смещен с должности начальника "Изоляции". Также "соратники" обсуждают, что будет в случае смены власти в России.

Долгов: Слушай, бродяга, ты понимаешь, ну в какую х*йню мы ввязались?

Куликовский: Я понимаю. Знаю. Назад пути нет.

Долгов: Ну и я понимаю, что мы ввязались в такую х*йню не в простую. И там люди стоят, и здесь люди стоят... А мы с тобой опять расходный материал.

Куликовский: Слышишь, я с этими людьми пойду до конца. Все.

Долгов: Потому что нам некуда больше бежать.

Куликовский: Понятно, что некуда больше бежать. В Украину побежим ))))))

Долгов: Да! Ха-ха-ха! Да, там нас точно не сдадут.

Куликовский: Не, ну мне то пиз*а будет сразу... Потому, что все, которые поехали на обмен, все на меня дали показания. Все! Что я там зачинщик, что я там палач.

Долгов: Ну ясно, ну "хозяин", ха-ха-ха... Благодаря Васе.

Куликовский: Не, ну а что? Вася красиво меня ух*ярил… Вот и я его ух*ярю, поверь мне.

Долгов: Ну, посмотрим, посмотрим.

Куликовский: Посмотрим...

Долгов: Если у тебе еще ментовская кровь течет там какая-то…))))))

Куликовский: Течет, еще жилы не остыли. Так, что все будет хорошо, ох*енно все будет.

***

Куликовский: Да, сейчас власть смотри – Володя, бля*ь, держит, Путин. Его не станет – это же пиз*а будет!

Долгов: Слушай, что-то будут думать.

Куликовский: Не, ты же понимаешь, а другой станет президентом и они потом нас отловят всех в России... Всех отдадут куда? В Украину, бл*дь!

(Продолжение следует...)

Предыдущие материалы цикла расследований:

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