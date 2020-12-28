ФСБ бросила за решетку правую руку главы "ССО ДНР" и его банду, обвинив в работе на Украину. Аудиоперехват разговоров

Анна Молчанова
Анна Молчанова
Расследования
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ФСБ Вадим Долгов

История с задержанием в России группы лиц, которых ФСБ обвинила в попытке похищения "лидера ополчения Донбасса", получила новый поворот.

Как стало известно OBOZREVATEL, среди тех, кого спецслужба страны-агрессора заподозрила в работе на Украину, оказался гражданин РФ Вадим Долгов. Он принимал непосредственное участие в построении "республики", "Службы специальных операций МГБ ДНР" и был частым "гостем" в тюрьме "Изоляция". После того, как Долгов сбежал в Россию, его "вела" группа Главного управления разведки Минобороны Украины.

Подробнее читайте в расследовании OBOZREVATEL.

Громкое задержание в Москве

В конце августа 2020 г. Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании семерых подозреваемых в попытке похищения "лидера ополчения Донбасса" с территории России. Более того, члены этой группы якобы привлекались украинскими спецслужбами "для подготовки еще нескольких преступлений", также связанных с похищениями и убийствами граждан РФ".

"По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР", – заявили в ЦОС ФСБ.

Позднее в российских СМИ появилась информация, что под "лидером ополчения" подразумевался 41-летний Роман Волянюк ("Хакер"). Якобы он из "ДНР" приехал в Россию, чтобы продать недвижимость в Домодедово и там его пытались похитить.

Собеседник OBOZREVATEL, сотрудник одной из украинских спецслужб, считает, что подобные громкие "победы" сейчас критично необходимы Федеральной службе безопасности России.

"На фоне проколов и провалов ФСБ нужно показывать результат: мол, работаем же – вот, смотрите. И задержание семерых граждан РФ, которых росСМИ почему-то "внезапно" превратили в украинцев, также вписывается в эту цепочку вбросов об "украинском беспределе", – считает наш собеседник.

"Спецоперация" ФСБ РФ: 20 августа 2020 г. в Москве задержали семерых россиян

В то же время другой собеседник OBOZREVATEL подтвердил, что один из задержанных Вадим Долгов длительное время находился в поле зрения наших спецслужб. Но он не работал на них.

Кто такой Вадим Долгов

Как выяснил OBOZREVATEL, Долгову 57 лет, он уроженец ныне оккупированного Донецка, в котором жил там с семьей. Жена и сын – уроженцы г. Усолье-Сибирское Иркутской области России. Все были гражданами Украины.

Супруга некоторое время работала в донецком психоневрологическом диспансере, а Долгов в разные годы – на Дебальцевском заводе металлургического машиностроения и в торговом доме "Металлург". Также был соучредителем нескольких предприятий, одно из которых зарегистрировано в Киеве и до сих пор действующее.

Вадим Долгов

По информации наших источников в спецслужбах, Вадим Долгов был правой рукой Василия Евдокимова ("Ленин", "Ильич").

Евдокимов – до сих пор начальник "Службы спецопераций МГБ ДНР", он считается "создателем" настоящего концлагеря в Донецке, известного всем под названием "Изоляция", а также одним из организатором убийств полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша и полковника ГУР МОУ Максима Шаповала. До сих пор на территории Украины действуют предприятия Евдокимова, но это уже другая история.

Василий Евдокимов ("Ленин", "Ильич")
Один из документов, подписанных Евдокимовым

Долгов, по информации наших спецслужб, занимался материальным обеспечением объектов инфраструктуры и диверсионных групп оккупантов.

"Российский паспорт он получил уже в 2017 году с основной массой МГБэшников", – добавил источник OBOZREVATEL.

Российский сертификат Долгова перед получением гражданства
Группа ГУР "вела" Долгова и других боевиков

Подполковник ВСУ, до недавнего времени сотрудник ГУР Минобороны Михаил Николов (псевдо "Лермонтов") рассказал OBOZREVATEL, что их группа под руководством "Шведа" действительно вела Долгова. Однако ни о каких терактах на территории РФ, похищениях и тому подобном и речи не шло – за Долговым наблюдали.

По словам Николова, на Долгова вышли, когда стали "отрабатывать" тех, кто в "ДНР" пытает людей – как гражданских, так и пленных украинских военных.

"Мы выделили несколько групп, которые максимально участвовали в пытках. Первая группа – банда "Ленина" ("ССО МГБ ДНР"), резервная база которого – это тюрьма "Изоляция". Вторая – это особый отдел "УБОП", так называемая контрразведка "МВД ДНР", третья – "МГБ ДНР. Были и отдельные группы в армейском корпусе (АК) из россиян", – рассказал подполковник ВСУ.

"Изоляция" – настоящий концлагерь в Донецке

По его словам, когда изучали личный состав группировок, то особое внимание обращали на тех, кто по тем или иным причинам откололся и находится "не в общей грядке", с кем связь не каждый день и т.д.

"Установили всех. Среди них были те, кто особо зверствовал в 2015-16 годах. Были те, кого прятали. Таким образом и вышли на Долгова. А "зацепили" его на российской страховке, в которой был указан адрес его проживания. Когда узнали, где именно, отправили туда наших людей. Долгов пользовался в основном WI-FI, дальше уже дело техники – вышли и на его контакты", – добавил Николов.

"Лермонтов" говорит, что дом в селе Верх-Бийск в Турочакском муниципальном районе Республики Алтай России был куплен на дочь Евдокимова ("Ленина"), а ее представителем во время сделки выступал как раз Вадим Долгов. Там же он впоследствии и поселился.

Долгов жил в селе Верх-Бийске, в доме дочери начальника "ССО МГБ ДНР" Евдокимова
Дом на Алтае, где жил Долгов. Фото сделано во время операции по установке аппаратуры
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Вадим Долгов и Василий Евдокимов были знакомы задолго до войны. В 2006 году "Ленин" стал генеральным директором Дебальцевского завода металлургического машиностроения. В это же время, как мы уже упоминали, там работал и Долгов.

"Впоследствии они продолжили сотрудничество по "бизнесу". Была определенного рода "работа" по откатам, когда в 2012 г. Евдокимов стал заместителем главы Государственного ипотечного учреждения (указ о назначении был подписан Азаровым)", – рассказал Николов.

А после оккупации РФ части Донецкой области соратники начали действовать с размахом.

"После того, как Евдокимов "Ленин" возглавил "ССО МГБ", то начал расширять функционал данного подразделения и Долгов принимал в этом непосредственное участие. Завозил из России нелегальное оружие (часть вывозил уже списанным для того, чтобы реализовывать его на черном рынке РФ). Завозил питание и другое на базы, где готовились агенты для заброски на нашу территорию", – рассказал полковник ВСУ Михаил Николов.

Вадим Долгов "Пенсионер"

Долгов засветился и в "Изоляции". По словам Николова, он заезжал туда именно на правах правой руки "Ленина".

"На территории "Изоляции" находится летняя площадка, которую сделали ещё до войны, во время функционирования арт-центра. И "Ленин" очень любил привозить туда своих русских кураторов. Накануне приезда Долгов обеспечивал их "программу", – добавил разведчик.

О том, что Долгов приезжал в тюрьму, где пытают гражданских и военных, OBOZREVATEL подтвердил и один из бывших узников "Изоляции".

"Отморозки называли его "Пенсионер". Когда нас на роботы выводили, он приезжал к "Палычу" (самый жестокий палач тюрьмы Денис Куликовский – Ред.), а когда на озере работали, то он к "Ленину" приезжал. Что привозил, сказать не могу и о чем говорили – тоже, так как рядом не стоял. Но также я слышал, как и по рации иногда проходило: мол, "Пенсионер" приехал", – рассказал бывший пленный.

Полковник Николов утверждает, что заявление ФСБ о том, что "по заказу украинских спецслужб" Долгов и его "соратники" собирались привезти в Украину еще одного МГБэшника Романа Волянюка ("Хакер"), попросту не выдерживает никакой критики.

Задержание сотрудниками ФСБ банды россиян

По его словам, у Долгова и Волянюка (которого и пытались похитить в Москве, а тот обратился в ФСБ), был давний конфликт.

"Пока Долгов находился на Алтае, Волянюк втерся в доверие к Евдокимову и забрал на себя все функции Долгова, а главное – управление финансами. С этого все и началось. Дошло до того, что Долгов сначала сам хотел убить Волянюка, потом стал подбирать исполнителей, а мы следили за развитием событий", – заявил Николов.

Именно тогда и удалось перехватить разговоры боевиков, которые, в частности, касаются "ликвидации" Волянюка.

"Нами записаны разговоры, которые ярко демонстрируют, как один боевик "МГБ ДНР" заказывает другого боевика "МГБ ДНР" третьему боевику. Причем все они – граждане России, но ФСБ все "свалила" на украинские спецслужбы. Нужно понимать, что задержанные в Москве – это банда россиян, куда входят именно бандиты и сотрудники правоохранительных органов РФ, действующие и бывшие", – говорит Николов.

Вместе с тем, по его словам, наблюдение за боевиками, террористами и т.д., принимавшими участие в оккупации украинской территории, воевавших против нашей страны и пытавших пленных – действительно ведется.

"Это делается с целью их привлечения к уголовной ответственности на территории Украины. Однако нескольким лицам мы пока обеспечили посадку по законам РФ – на территории России. В частности, это касается банды "Ленина", так как на их счету есть убийства россиян. Оказалось, что достаточно эффективно навести на след заинтересованных в раскрытии преступлений лиц, чтобы справедливая кара наступила немного раньше, чем мы сможем обеспечить доставку преступников на территорию Украины. Если будет политическая воля, догоним всех", – заявил экс-сотрудник ГУР МОУ.

Аудиоперехват разговоров боевиков. Осторожно, ненормативная лексика! 18+

Разведчики записали разговоры между Вадимом Долговым ("Пенсионер") и Денисом Куликовским ("Палыч") – бывшим главным палачом "Изоляции".

Они обсуждают, как выманить Романа Волянюка ("Хакера"), на которого записаны несколько квартир в России, как у него все отобрать. Но не только.

Вадим Долгов

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Несколько разговоров с расшифровкой в одном видео:

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