ФСБ бросила за решетку правую руку главы "ССО ДНР" и его банду, обвинив в работе на Украину. Аудиоперехват разговоров

История с задержанием в России группы лиц, которых ФСБ обвинила в попытке похищения "лидера ополчения Донбасса", получила новый поворот.

Как стало известно OBOZREVATEL, среди тех, кого спецслужба страны-агрессора заподозрила в работе на Украину, оказался гражданин РФ Вадим Долгов. Он принимал непосредственное участие в построении "республики", "Службы специальных операций МГБ ДНР" и был частым "гостем" в тюрьме "Изоляция". После того, как Долгов сбежал в Россию, его "вела" группа Главного управления разведки Минобороны Украины.

Подробнее читайте в расследовании OBOZREVATEL.

В конце августа 2020 г. Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании семерых подозреваемых в попытке похищения "лидера ополчения Донбасса" с территории России. Более того, члены этой группы якобы привлекались украинскими спецслужбами "для подготовки еще нескольких преступлений", также связанных с похищениями и убийствами граждан РФ".

"По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР", – заявили в ЦОС ФСБ.

Позднее в российских СМИ появилась информация, что под "лидером ополчения" подразумевался 41-летний Роман Волянюк ("Хакер"). Якобы он из "ДНР" приехал в Россию, чтобы продать недвижимость в Домодедово и там его пытались похитить.

Собеседник OBOZREVATEL, сотрудник одной из украинских спецслужб, считает, что подобные громкие "победы" сейчас критично необходимы Федеральной службе безопасности России.

"На фоне проколов и провалов ФСБ нужно показывать результат: мол, работаем же – вот, смотрите. И задержание семерых граждан РФ, которых росСМИ почему-то "внезапно" превратили в украинцев, также вписывается в эту цепочку вбросов об "украинском беспределе", – считает наш собеседник.

В то же время другой собеседник OBOZREVATEL подтвердил, что один из задержанных – Вадим Долгов – длительное время находился в поле зрения наших спецслужб. Но он не работал на них.

Как выяснил OBOZREVATEL, Долгову 57 лет, он уроженец ныне оккупированного Донецка, в котором жил там с семьей. Жена и сын – уроженцы г. Усолье-Сибирское Иркутской области России. Все были гражданами Украины.

Супруга некоторое время работала в донецком психоневрологическом диспансере, а Долгов в разные годы – на Дебальцевском заводе металлургического машиностроения и в торговом доме "Металлург". Также был соучредителем нескольких предприятий, одно из которых зарегистрировано в Киеве и до сих пор действующее.

По информации наших источников в спецслужбах, Вадим Долгов был правой рукой Василия Евдокимова ("Ленин", "Ильич").

Евдокимов – до сих пор начальник "Службы спецопераций МГБ ДНР", он считается "создателем" настоящего концлагеря в Донецке, известного всем под названием "Изоляция", а также одним из организатором убийств полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша и полковника ГУР МОУ Максима Шаповала. До сих пор на территории Украины действуют предприятия Евдокимова, но это уже другая история.

Долгов, по информации наших спецслужб, занимался материальным обеспечением объектов инфраструктуры и диверсионных групп оккупантов.

"Российский паспорт он получил уже в 2017 году с основной массой МГБэшников", – добавил источник OBOZREVATEL.

Подполковник ВСУ, до недавнего времени сотрудник ГУР Минобороны Михаил Николов (псевдо "Лермонтов") рассказал OBOZREVATEL, что их группа под руководством "Шведа" действительно вела Долгова. Однако ни о каких терактах на территории РФ, похищениях и тому подобном и речи не шло – за Долговым наблюдали.

По словам Николова, на Долгова вышли, когда стали "отрабатывать" тех, кто в "ДНР" пытает людей – как гражданских, так и пленных украинских военных.

"Мы выделили несколько групп, которые максимально участвовали в пытках. Первая группа – банда "Ленина" ("ССО МГБ ДНР"), резервная база которого – это тюрьма "Изоляция". Вторая – это особый отдел "УБОП", так называемая контрразведка "МВД ДНР", третья – "МГБ ДНР. Были и отдельные группы в армейском корпусе (АК) из россиян", – рассказал подполковник ВСУ.

По его словам, когда изучали личный состав группировок, то особое внимание обращали на тех, кто по тем или иным причинам откололся и находится "не в общей грядке", с кем связь не каждый день и т.д.

"Установили всех. Среди них были те, кто особо зверствовал в 2015-16 годах. Были те, кого прятали. Таким образом и вышли на Долгова. А "зацепили" его на российской страховке, в которой был указан адрес его проживания. Когда узнали, где именно, отправили туда наших людей. Долгов пользовался в основном WI-FI, дальше уже дело техники – вышли и на его контакты", – добавил Николов.

"Лермонтов" говорит, что дом в селе Верх-Бийск в Турочакском муниципальном районе Республики Алтай России был куплен на дочь Евдокимова ("Ленина"), а ее представителем во время сделки выступал как раз Вадим Долгов. Там же он впоследствии и поселился.

Вадим Долгов и Василий Евдокимов были знакомы задолго до войны. В 2006 году "Ленин" стал генеральным директором Дебальцевского завода металлургического машиностроения. В это же время, как мы уже упоминали, там работал и Долгов.

"Впоследствии они продолжили сотрудничество по "бизнесу". Была определенного рода "работа" по откатам, когда в 2012 г. Евдокимов стал заместителем главы Государственного ипотечного учреждения (указ о назначении был подписан Азаровым)", – рассказал Николов.

А после оккупации РФ части Донецкой области соратники начали действовать с размахом.

"После того, как Евдокимов "Ленин" возглавил "ССО МГБ", то начал расширять функционал данного подразделения и Долгов принимал в этом непосредственное участие. Завозил из России нелегальное оружие (часть вывозил уже списанным для того, чтобы реализовывать его на черном рынке РФ). Завозил питание и другое на базы, где готовились агенты для заброски на нашу территорию", – рассказал полковник ВСУ Михаил Николов.

Долгов засветился и в "Изоляции". По словам Николова, он заезжал туда именно на правах правой руки "Ленина".

"На территории "Изоляции" находится летняя площадка, которую сделали ещё до войны, во время функционирования арт-центра. И "Ленин" очень любил привозить туда своих русских кураторов. Накануне приезда Долгов обеспечивал их "программу", – добавил разведчик.

О том, что Долгов приезжал в тюрьму, где пытают гражданских и военных, OBOZREVATEL подтвердил и один из бывших узников "Изоляции".

"Отморозки называли его "Пенсионер". Когда нас на роботы выводили, он приезжал к "Палычу" (самый жестокий палач тюрьмы Денис Куликовский – Ред.), а когда на озере работали, то он к "Ленину" приезжал. Что привозил, сказать не могу и о чем говорили – тоже, так как рядом не стоял. Но также я слышал, как и по рации иногда проходило: мол, "Пенсионер" приехал", – рассказал бывший пленный.

Полковник Николов утверждает, что заявление ФСБ о том, что "по заказу украинских спецслужб" Долгов и его "соратники" собирались привезти в Украину еще одного МГБэшника Романа Волянюка ("Хакер"), попросту не выдерживает никакой критики.

По его словам, у Долгова и Волянюка (которого и пытались похитить в Москве, а тот обратился в ФСБ), был давний конфликт.

"Пока Долгов находился на Алтае, Волянюк втерся в доверие к Евдокимову и забрал на себя все функции Долгова, а главное – управление финансами. С этого все и началось. Дошло до того, что Долгов сначала сам хотел убить Волянюка, потом стал подбирать исполнителей, а мы следили за развитием событий", – заявил Николов.

Именно тогда и удалось перехватить разговоры боевиков, которые, в частности, касаются "ликвидации" Волянюка.

"Нами записаны разговоры, которые ярко демонстрируют, как один боевик "МГБ ДНР" заказывает другого боевика "МГБ ДНР" третьему боевику. Причем все они – граждане России, но ФСБ все "свалила" на украинские спецслужбы. Нужно понимать, что задержанные в Москве – это банда россиян, куда входят именно бандиты и сотрудники правоохранительных органов РФ, действующие и бывшие", – говорит Николов.

Вместе с тем, по его словам, наблюдение за боевиками, террористами и т.д., принимавшими участие в оккупации украинской территории, воевавших против нашей страны и пытавших пленных – действительно ведется.

"Это делается с целью их привлечения к уголовной ответственности на территории Украины. Однако нескольким лицам мы пока обеспечили посадку по законам РФ – на территории России. В частности, это касается банды "Ленина", так как на их счету есть убийства россиян. Оказалось, что достаточно эффективно навести на след заинтересованных в раскрытии преступлений лиц, чтобы справедливая кара наступила немного раньше, чем мы сможем обеспечить доставку преступников на территорию Украины. Если будет политическая воля, догоним всех", – заявил экс-сотрудник ГУР МОУ.

Разведчики записали разговоры между Вадимом Долговым ("Пенсионер") и Денисом Куликовским ("Палыч") – бывшим главным палачом "Изоляции".

Они обсуждают, как выманить Романа Волянюка ("Хакера"), на которого записаны несколько квартир в России, как у него все отобрать. Но не только.

Обсуждают убийства Захарченко, Гиви и Моторолы. Что творят россияне на территории Донбасса. Схемы и преступления Василия Евдокимова ("Ленина"). Как "министр МВД ДНР" Алексей Дикий отчитывается на Лубянке и многое другое.

Несколько разговоров с расшифровкой в одном видео: