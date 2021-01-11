Фото снайперской пули, выпущенной по ВСУ во время перемирия, показали в сети

Один из военнослужащих ВСУ показал пулю вражеского снайпера, которая попала в него на Донбассе во время действия режима прекращения огня.

Как пишет организация "Вернись живым" в Facebook, пуля прошла сквозь руку и по подбородку бойца (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы бросаем кости на доску жизни перед тем, как заступить на дежурство. От вражеского снайпера никто не застрахован, даже если ты смотришь сквозь маленькую щель. Снайпер знает свое дело, выбирая выгодную позицию, долго выжидая нужный момент", – рассказал раненый.

По его словам, вражеские снайперы круглосуточно охотятся на украинских военных.

"Так, на участках почти всех бригад фиксируют работу российских стрелков. Повсюду тактика разная, цель одна", – говорится в сообщении.

Также снайперы попадают в комплексы наблюдения. Но несмотря на технические потери, жизнь воинов важнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 9 января российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.