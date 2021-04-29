Фото последствий "русского мира" на Луганщине показали в сети

В сети опубликовали красноречивое фото одного из населенных пунктов Луганщины, который находится под российской оккупацией.

Фотография появилась на Telegram-канале "Последний блокпост". На ней видно разрушенное здание с обвалившейся крышей и запустение вокруг него.

Однако, несмотря на такое ужасное состояние объекта, оккупанты умудрились повесить на него флаг террористов "ЛНР".

При этом горы мусора вокруг, выбитые стекла и обшарпанные стены их ничуть не смутили и не заставили отремонтировать хоть что-то.

"На фото – не заброшенное здание. Это дом культуры в оккупированном Вахрушево Луганской области. Дырявая крыша местных не стыдит, главное, что на ней висит флаг незаконной "республики" – прямой символ тотальной разрухи. В принципе, какое здание, такая и культура" , – отметили авторы сообщения.

Напомним, ранее один из сторонников "ДНР" поделился видео, на котором видно, что на месте центральной городской больницы в оккупированной Горловке (Донецкая область) остались одни руины.

На кадрах видно, что лечебное учреждение полностью развалили – там, где раньше были корпуса, теперь видно только горы разбитого кирпича или остатки помещений без окон.

Как сообщал OBOZREVATEL, также жители временно оккупированной российскими террористами "ДНР" Горловки пожаловались на отсутствие дорог в городе и невозможность нормально передвигаться на транспорте.