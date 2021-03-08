Оккупанты развернули стройку в 190-летнем парке Крыма: жители пожаловались Путину

Жители оккупированного крымского поселка Форос выступили против вырубки местного парка для строительства якобы детского лагеря и даже обратились по этому поводу к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

При этом местные "власти", в частности незаконный "глава" захваченного РФ полуострова Сергей Аксенов, проблемы в уничтожении парка не видят. Кроме того, активисты утверждают, что их запугивает полиция. Об этом сообщается в материале "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Журналисты отметили, что почти 190-летний Форосский парк считается одним из самых красивых и самых известных в Крыму. Там было более 200 видов деревьев и кустарников с разных уголков мира, некоторым более ста лет. Для Украины он ‒ памятник и природоохранная территория общегосударственного значения.

"Часть парка застраивают, поэтому срезают и выкапывают десятки редких, экзотических и даже краснокнижных деревьев... Строительные работы в парке начались еще осенью год назад. Местные жители все эти месяцы пытаются противодействовать вырубке и застройке", – сказано в статье.

Перед началом работ никаких общественных слушаний с местными не проводили. Активисты начали выяснить, почему в парке находится тяжелая техника. В санатории "Форос" им заявили, что все делается в рамках реконструкции зданий здравницы.

"Там, на территории лагеря, будет стоять восьмиэтажное и шестиэтажное здания отеля. Для кого? Для детей? И просто закроют ту территорию целую. Нельзя ее закрывать. Вообще это закрытый коттеджный поселок, если посмотреть общий план, на 3000 мест", ‒ сказала жительница Фороса Мария Алинова.

Люди создали петицию с требованием спасти парк, записали обращение к Путину, а также периодически проводят собрания.

"Вырубка уже идет полным ходом: самосвалы вывозят с территории парка распиленные ливанские кедры, магнолии, можжевельники. Сейчас, когда мы записываем это обращение, под тяжелой техникой погибает очередное дерево и строится очередной метр забора", ‒ заявили жители Фороса в обращении. Они отметили, что деревья сносят даже ночью.

Кроме того, активные защитники парка сообщили о давлении на них и особом внимании со стороны полиции.

Со своей стороны Аксенов заявил, что местные власти плохо коммуницировали с людьми. В вырубке вековых деревьев он проблемы не увидел, заявив о компенсационной высадке.

"По вырубке деревьев. Коллегам спасибо, я знаю, что они люди системные, они организуют эту работу: на каждое дерево высадят минимум пять компенсационных", ‒ заявил Аксенов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в начале марта 2014 года на оккупированном полуострове прошли акции "Женщины Крыма за мир", на которых крымчанки протестовали против военной агрессии России. Женщины выстраивались вдоль дорог – в Симферополе, Феодосии, Саках, Старом Крыму, Керчи и других населенных пунктах.