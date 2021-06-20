Похоже на то, что у Москвы сейчас вырисовывается проблема, масштабы которой невозможно даже очертить, поскольку все только начинается. Мы писали о том, что 15 июня было подписано союзническое соглашение между Азербайджаном и Турцией, которое основано на принципах взаимопомощи или взаимного обязательства оказывать всю необходимую помощь, включая и полномасштабную военную, в случае внешней агрессии на одного из подписантов. И как теперь понятно, процесс уже не будет стоять на месте.

На форуме в турецкой Анталье, посвященном вопросам безопасности, участники обсуждали способы выхода из уже давно тлеющих военных кризисов, в результате которых страны, имеющие международно признанные границы, получили оккупированные территории. Уже давно понятно, что формула "эта проблема не имеет военного решения" как бы намекает на исключительно политические инструменты, которые можно применять в данном случае. Но всем так же понятно, что этот намек, как и сама эта формула, давно читаются как "эта формула не имеет смысла".

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Другими словами, так любимая европейскими политиками тактика замораживания конфликтов – ошибочна в самой своей сути. Проще говоря, теоретическая составляющая этой тактики, основана на неправильных исходных данных. Возьмем тот же карабахский конфликт. Тактика умиротворения обеих сторон и призывы к возврату к признанным границам, имеет смысл лишь в том случае, когда конфликт действительно имел бы характер противостояния только двух этих стран. Но если бы оно так было, то о карабахской войне уже все давно забыли бы и стороны решили бы все вопросы без кровопролития. Но как только в эту формулу включается РФ, то дальше рассматривать конфликт именно в таком ключе – бесполезно.

Для того, чтобы выйти из конфликта на международно признанные границы, надо вынудить Москву к тому, чтобы для нее это стало опасно и невыгодно. Все остальное – самообман. Поэтому усилия Европы по заморозке конфликтов совпадают с желаниями РФ. И как показывает опыт Карабаха, имитация решения конфликта вполне может длиться три десятка лет без малейшей перспективы к разрешению. Если продолжать в том же ключе, то за тремя десятками лет будет четыре или пять.

Но что самое неприятное, замороженные конфликты имеют свойство размораживаться и делать это в самый неподходящий момент. Причем, неподходящим этот момент будет для всех, кроме Москвы, а как раз для нее он будет нести выгоду. А раз так, то политика замораживания конфликта играет исключительно в пользу РФ. И в итоге, имеется целая гирлянда замороженных конфликтов, имеющих потенциал взорваться в любой момент. Как минимум, это – Приднестровье, Крым и оккупированные территории Донбасса, затем – Абхазия, Южная Осетия и тот же Карабах, конфликт вокруг которого еще не решен, и очевидно, что никаких подвижек там бы не было, если бы Баку наконец не откинул формулу "нет военного решения". Он не просто показал, что военное решение таки есть, а что кроме военного решения никакого другого просто не существует.

Но тягаться в драке, в которой одна сторона прямо опирается на ресурсы РФ – непросто и потому в осенней войне успех Азербайджана был обеспечен волей и решимостью самих азербайджанцев и мощной технической поддержкой Турции. Правильно распорядившись помощью партнера и наконец приняв решение покончить с московско-армянским болотом, был получен тот эффект, который теперь все смогли рассмотреть вблизи и получить информацию из первоисточников, азербайджанских и турецких военных, присутствующих на конференции.

Понятно, что этот не просто положительный, а блестящий опыт деоккупации своих земель после тридцати с лишним лет бесплодных, и как теперь понятно – вредных переговоров, привлек внимание всех, кто имеет подобные проблемы и кто ищет пути их разрешения. Не удивительно, что на этой конференции присутствовал Порох, а эстрадно-цирковая труппа, случайно оказавшаяся властью, занимается своими делами. Благо дело, что мешок с баблом теперь будет таскать не только Юзик, но и Вася-Гантеля, по очереди. Так что им – не до этого.

Но самым интересным и показательным эпизодом конференции стало начало диалога Грузии и Турции на предмет военного сотрудничества и возможно – союзничества по примеру Азербайджана. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прямо сказал о том, что опыт Азербайджана очевиден и не имеет какой-то другой трактовки кроме как успешный способ разрешения таких затянувшихся военных конфликтов.

У Грузии эта проблема выглядит куда более масштабно, поскольку оккупации подверглась как Абхазия, так и Южная Осетия и хуже того, Москва пошла на прямую оккупацию этих территорий. Так что этот вопрос выглядит более тяжелым, но опять же, если Грузия остается один на один с Москвой, то перспективы положительного выхода из конфликта выглядят очень туманно и совсем другое дело, если удастся выйти на союзнические отношения с Турцией.

В общем, Турция уже стала региональным лидером и демонстрирует это понимание всем окружающим. Если Германия или Франция пользуются положительными моментами своего лидерства в континентальной Европе, то обязательства, которые неизбежно возникают у лидеров, они последовательно игнорируют. А если ты от лидерства хочешь отломить только вкусный кусочек, а все остальное отодвигаешь, то ты себя можешь считать хоть дважды лидером, но для окружающих ты таковым уже не будешь.

Ну а кроме того, Турция имеет ключи от региональных конфликтов и они называются Босфор и Дарданеллы. Любые угрозы, которые Москва может реально позволить себе, в отношении Турции, тут же могут быть зафиксированы соответствующими, предусмотренными международным правом способами и после этого, Анкара получает возможность задействовать те статьи Конвенции Монтрё, которые регулируют порядок пропуска через проливы военных и гражданских судов.

Собственно говоря, сама такая возможность уже дисциплинирует Москву и при всей лютой ненависти к Анкаре, там вынуждены подбирать выражения и внимательно относиться к своим действиям. А Турция уже не раз показала, что с позиции силы с ней не стоит разговаривать, поскольку она готова эффективно повышать ставки до такого уровня, что для РФ игра перестанет стоить свеч. Поэтому, получить Турцию в союзницы это сейчас выглядит крайне выгодным решением и Грузия сейчас пошла по пути сближения с нею, именно в этом плане.

Ну а в международном аспекте, это важно несколько в другом ракурсе. Ведь если Азербайджанцы являются этнически и религиозно – родственным народом для турков, то с грузинами дело обстоит иначе. Ни кровные, ни религиозные реалии никак эти страны не связывают и если только удастся оформит союз, то это уже можно считать заявкой на лидерство уже не регионального, а надрегионального уровня. Проще говоря, в таком случае Москве надо паковать чемоданы и потихоньку выводить свои войска из Закавказья.

Оно и понятно, ведь в случае вооруженного конфликта в Грузии, именно Труция, со своими техническими возможностями, может легко блокировать как российскую авиацию, так и флот. Особенно флот. Ну а сухопутная составляющая здесь может быть выведена из игры, путем выведения транспортных коммуникаций, идущих вдоль моря в Абхазию и туннеля, ведущего в Южную Осетию. Для этого нужно разрушить туннель, с грузинской стороны и несколько мостов, вдоль моря, а перекрыв небо и море, российские войска в Закавказье, включая и армянскую базу в Гюмри, окажутся в таком же мешке, как и россияне в Сирии, если для них закроются проливы.

А это – не такая уж и фантастика, поскольку в момент жесткой конфронтации Эрдогана с Путиным, первый пообещал, что любые силовые действия Москвы против Турции, приведут к взрыву, который давно зреет на Северном Кавказе и в Поволжье, где проживают народы, близкие Турции этнически, исторически и в плане веры. И что-то подсказывает, что генштаб турецкой армии уже давно разработал эти планы и они просто ждут своего времени и условного сигнала, ну а союзнические договора с Азербайджаном и Грузией, как раз вписываются в эти планы.

Если бы не эта дешевая, стендаперская тусовка у власти в Украине, то все могло бы оказаться куда интереснее, поскольку Эрдоган последовательно и твердо называет Крым – украинским. Но всему – свое время. Думаю, Порох туда на на прогулку ездил. Скорее всего и он увидел, что формула "не имеет военного решения" уже умерла.

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