Филатов – об освобождении Мариуполя: виновные так и не наказаны, а причастные до сих пор не награждены

Мэр Днепра Борис Филатов намекнул, что освобождение Мариуполя в 2014 году произошло не в последнюю очередь благодаря ему и экс-заместителю главы Днепропетровской облгосадминистрации Геннадию Корбану.

Как написал он в Facebook, лента полна "пафосных и бравурных" речей об очередной годовщине освобождения Мариуполя.

"Все так. Это – реальный праздник. Но, перефразируя известную поговорку, виновные – так и не наказаны, а причастные – до сих пор не награждены", – отметил Филатов.

Он обратил внимание, что в последние годы почти не пишет про события 2014-2015 годов.

"И сегодня, в день освобождения Мариуполя, мы с Корбаном тоже помолчим в стороне… Потому, что свою страну нужно любить тихо. И любить ежедневными делами, а не громкими прокламациями", – добавил мэр Днепра.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня в Мариуполе состоялся марш украинских сил в честь седьмой годовщины освобождения города от боевиков "ДНР".