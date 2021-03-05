Фигурант базы "Миротворца" засветился в Крыму с вооруженными детьми. Фото

Участник оккупации Крыма Михаил Шеремет, внесенный в базу "Миротворец" попал в кадр на одном из военизированных мероприятий для детей.

Подборку фотографий обнародовал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. На кадрах видно, как коллаборационист Шеремет наблюдает за стрельбой школьников и проверяет их строевую подготовку.

"Оккупированный Крым уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина. Город Саки. Проверка подготовки отрядов "депутатом Госдумы" и предателем Михаилом Шереметом. Российские оккупанты не теряют ни единого мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков. Малышата-путинята" , – возмутился защитник Украины.

Согласно информации в досье на Шеремета на сайте "Миротворца", в феврале 2014 года уроженец Джанкоя был "командующим "полка самообороны Крыма" и принимал непосредственное участие в захвате полуострова. За это страна-агрессор Россия даже наградила его медалью "За защиту Крыма" .

Впоследствии Шеремет стал первым "заместителем председателя" Совета министров Республики Крым", а в октябре 2016 года – "депутатом" нелегитимной Государственной думы РФ VII созыва от путинской партии "Единая Россия".

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