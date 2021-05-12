Фейгин спрогнозировал, как Кремль может использовать убийство школьников в Казани

После трагедии в Казани российские власти могут еще жестче ущемлять права граждан. Во время стрельбы, которую 11 мая устроил 19-летний парень, погибли 10 человек.

Такое мнение в комментарии "Гордону" высказал российский юрист и правозащитник Марк Фейгин. Он уверен, что произошедшее не носит политический характер.

"Подпольные исламские группы в Татарстане очень немногочисленные и группируются в других местах. Скорее всего, произошедшая стрельба относится к общекриминальным ситуациям. Когда учащийся, используя оружие, убивает значительное количество сверстников, – это абсолютно чудовищно. Но власть использует это событие в своих целях", – считает правозащитник.

По его словам, в ближайшее время в Росси могут еще больше расширить полномочия силовых структур.

Также он привел в пример слова президента Владимира Путина о необходимости ужесточить контроль за оборотом оружия, что уже ограничит права людей.

"Для ужесточения контроля за оборотом оружия дополнительные полномочия получит Росгвардия и, конечно, за счет ущемления прав граждан. Это самая большая угроза. В контексте предстоящих выборов все будет использоваться, чтобы показать силу. А чем больше сотрудников силовых органов, чем шире их полномочия, тем меньше вероятность смены режима", – пояснил Фейгин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в местной школе. В результате погибли 10 человек, большинство из которых – дети, и десятки получили ранения. Позднее был опубликован список убитых и раненых.