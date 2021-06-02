Погано, коли змалку дітей привчають до махінацій під час здачі іспитів.

Особливо прикро, коли це є іспити до медичного ВИШу.

Сьогодні поліція Закарпаття, разом з підрозділом міграційної поліції, викрила факт масованої фальсифікації паспортів студентів, які повинні були здавати спеціальній іспит для медиків - "КРОК".

Встановлено, що 20 студентів за гроші наняли інших студентів, які повинні були вклеїти свої фото в паспорти тих, хто повинен був здавати іспит за них. (Кількість фальсифікаторів може бути ще більшою).

Завдяки порядної позиції окремих співробітників Медичного університету, які помітили факт вклейки чужих фото і викликали поліцію, масова фальсифікація іспиту на високе звання медика будо припинено поліцією.

На фото Ви можете побачити, яким не хитрим чином студенти шахраї хотіли підмінити себе на сдачі іспиту "КРОК" на інших осіб.

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Це - ганьба!

Радує в цій ситуації лише одне - що екзамен на знання для медиків "КРОК" настільки чесний, що його не можна здати, якщо ти не вивчив предмет:))

Українська Поліція допоможе Міністерству Освіти та Міністерству охорони здоров’я чесно проводити іспити без фальшування та підробок!

Далі - офіційне повідомлення поліції Закарпаття :

Поліцейські Закарпаття викрили на махінаціях під час іспиту студентів місцевого університету

В Ужгороді поліцейські, спільно з представниками Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я, виявили в діях 20 студентів місцевого університету ознаки злочину. Йдеться про підробку документів та складання іспитів під чужими іменами. У справі триває слідство

На Закарпатті поліцейські проводять відпрацювання по боротьбі та протидії нелегальній міграції. Так, сьогодні, 2 червня, оперативники відділу міграційної поліції регіону навідалися з перевіркою до місцевого університету, де серед студентів чимало іноземних громадян.

В результаті поліцейські разом із представниками Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я України припинили та задокументували факт махінацій з документами.

За заздалегідь продуманою схемою, замість справжніх студентів-медиків іспит прийшли складати інші юнаки та дівчата. Саме їхні фото були вклеєні у паспорти замість справжніх фотографій. Відповідно – іспит фактично складали одні особи, а юридично бали мали зарахуватися на ім’я інших осіб, тобто діючих студентів університету.

Наразі співробітники відділу міграційної поліції спільно зі слідчими Головного управління поліції Закарпаття проводять документування злочину та спілкуються з усіма фігурантами. Окрім цього поліцейські перевіряють чи причетні до махінацій викладачі та адміністрація навчального закладу.

Слідчі вирішують питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів. У ході слідства буде встановлено усі обставини справи та усіх причетних до злочину.

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