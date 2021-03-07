Facebook заблокировал статью РосСМИ о задержании 'украинских неонацистов'

Facebook заблокировал статью российского издания РБК, в которой говорилось о задержании "сторонников украинской неонацистской группы МКУ", оценив ее как ложную.

Об этом пишет само издание, отмечая, что их материал был полностью основан на официальном сообщении Федеральной службы безопасности РФ.

В публикации отмечалось, что задержанные занимались "пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств, а создал группу 19-летний молодой человек в январе 2020 года. Он якобы вместе со своими товарищами 33 и 17 лет размещал надписи на стенах жилых домов в Воронеже.

Фигурантов называют "предполагаемыми сторонниками украинской неонацистской группы МКУ".

По словам эксперта StopFake, задержанные – члены российской националистической организации, а к Украине они не имеют никакого отношения.

В Facebook также уточнили, что названные имена – Роман Гребенщиков, Илья Шмелев и Александр Симонов – не были прописаны в релизе, а были распространены российскими СМИ. Также в сообщении не говорилось о причастности к Украине всех задержанных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Facebook удалил из своей соцсети сотни аккаунтов, к которым причастна Россия и Франция. На страницах велось "неаутентичное поведение", которое влияло на ситуацию в странах Северной Африки и Ближнего Востока.