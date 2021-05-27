Facebook назвал Россию крупнейшим поставщиком фейков: в топ-5 есть Украина

Компания Facebook назвала Россию крупнейшим поставщиком дезинформации внутри страны и за рубежом. В топ-5 следом оказались Иран, Мьянма, США и Украина.

Об этом сообщили издания The Washington Post и Voice of America со ссылкой на отчет Facebook за четыре года. В документе говорится, что с 2017 года было обнаружено кампании по дезинформации более чем в 50 странах.

При этом Россия была лидером по количеству фейков. За четыре года там зафиксировали 27 операций по влиянию. Они были связаны с кремлевскими спецслужбами, сайтами российских СМИ, Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге, с олигархом Евгением Пригожиным, тесно связанным с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что за последние годы ни одна другая кампания влияния в социальных сетях, обнаруженная Facebook, не достигла масштабов российской деятельности 2016 года. Переломным моментом в недавней истории операций по воздействию Facebook назвал период выборов в США в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, cоциальная сеть Facebook начала помечать страницы российских средств массовой информации, которые контролируются правительством.