Европейский день памяти жертв терроризма: 17 лет назад от взрывов поездов в Мадриде погиб 191 человек

В четверг, 11 марта, отмечается Европейский день памяти жертв терроризма. В 2004 году в этот день вследствие серии крупнейших в истории Испании терактов погиб 191 человек, еще более 2 тысяч были ранены.

По инициативе депутатов Европарламента ежегодно 11 марта европейцы чтят память всех жертв терроризма, погибших как на Европейском континенте, так и во всем мире. Подробнее о памятном дне и о том, что произошло в Мадриде 17 лет назад, рассказывает OBOZREVATEL.

11 марта 2004 года в Мадриде была проведена крупнейшая в истории страны серия терактов. За три дня до выборов в парламент Испании террористы подорвали четыре пригородных электропоезда.

Вследствие взрывов погиб 191 человек, еще 2050 получили ранения. Среди погибших было 50 граждан других стран, включая двух украинцев.

По данным расследования, к терактам была причастна подпольная исламистская организация, члены которой, выходцы из стран Северной Африки, организовали взрывы, чтобы отомстить Испании за участие в войне в Ираке. При этом следствие выяснило, что дата террористы выбрали не случайно – взрывы в Мадриде произошли спустя 911 дней после терактов 9/11 в США.

Со дня терактов в Мадриде прошло 17 лет, однако угроза терроризма для Европы за прошедшее время не исчезла, а стала еще актуальней.

Так, начиная с 2004 года жертвами терактов в Европе стали около 700 человек. Крупнейшими, помимо мадридского, стали теракты в Норвегии 2011 года (77 погибших), в Париже 2015 года (137 погибших), в Ницце 2016 года (87 жертв).

В то же время, Европейский день памяти жертв терроризма посвящен убитым террористами не только в Европе, но и во всем мире. В эту памятную дату европейцы чтят память погибших, а также стараются поддержать тех, кто пострадал вследствие терактов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 декабря 2020 года в Йемене произошел двойной теракт, вследствие которого погибли 27 человек.