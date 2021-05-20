Экс-наблюдатель ОБСЕ, которая гуляла на свадьбе у главаря террористов "ЛНР", получила новую должность в Украине

Должность в Консультативной миссии ЕС в Украине получила Евгения Зимич – бывшая наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В 2016 году она оскандалилась из-за фото на свадьбе дочери одного из главарей "ЛНР" Владимира Тимофеева ("Бабая").

Как пишет "Бабель", после того инцидента руководство СММ ОБСЕ в Украине обещало уволить свою сотрудницу, но в течение нескольких лет этого не делало. Отмечается, что скандальная свадьба состоялась еще в 2015-м, но стало известно о том, что на ней гостила Зимич, только в апреле следующего года.

На фото, которое попало в сеть, можно заметить, что Зимич находилась на свадьбе в жилетке с надписью OSCE.

В 2018 году женщина снова появилась на фотографиях, связанных с ОБСЕ. На этот раз она была на праздновании дня рождения другой сотрудницы – Дрины Милфорд. Само же мероприятие проходило в офисе миссии ОБСЕ в Луганской области.

20 мая 2021 года на сайте ГУ Нацполиции в Кировоградской области появилась новость о том, что представители Консультативной миссии ЕС передали технику и оборудование для ситуационного центра правоохранителей.

На обнародованных пресс-службой снимках можно заметить, что на встрече присутствовала Зимич. В сообщении говорится, что теперь женщина занимает должность эксперта операционного департамента.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в начале мая на Луганщине бойцы Национальной гвардии Украины задержали возможную российскую террористку незаконной вооруженной группировки "ЛНР". Ее заметили на одном из блокпостов области.