Муж Скабеевой предложил с помощью вертолета раздавать паспорта РФ для "Л/ДНР". Видео

Муж топ-пропагандистки РФ Ольги Скабеевой, ее соведущий в программе "60 минут" Евгений Попов выступил за то, чтобы жителям оккупированных территорий украинского Донбасса "немедленно" раздали паспорта России. Он считает, что для этого можно использовать вертолет.

Развязанную РФ войну на востоке Украины пропагандист прокомментировал в интервью журналисту Sharij.net Владимиру Самарскому. Запись беседы была опубликована на YouTube-канале блогера Анатолия Шария (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Попов высказал убеждение в том, что войну на Донбассе якобы давно можно было прекратить или же хотя бы заморозить.

Он сказал, что у людей "по обе стороны" (имея ввиду оккупированные территории и подконтрольные Киеву) "много непонимания, огромная растерянность и усталость".

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"Подозреваю, что очень многие люди уже потеряли надежду, что это как-то разрешится, и готовы к любому исходу", – заявил пропагандист.

Он добавил, что "немножечко в "ДНР" и "ЛНР" вселила надежду история с паспортами". Однако, как указал россиянин, он не понимает политику Кремля касательно этого и то, почему в ОРДЛО образовались очереди за документами на 2-3 года.

"Моя позиция, что нужно немедленно всем желающим раздать паспорта РФ с вертолета. Неужели там кто-то тормозит этот процесс? Количество желающих получить паспорта РФ несоизмеримо больше, нежели их выдается", – сказал российский журналист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Попов заявил, что Одесса и Мариуполь якобы хотят "присоединиться" к России вслед за временно оккупированным Крымом.

В конце января муж еще одной российской пропагандистки Маргариты Симоньян – Тигран Кеосаян – посетил оккупированный Донецк и заявил там, что Киев якобы будет захвачен российскими войсками.