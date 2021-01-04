Эвакуированные украинские 'жены ИГИЛа' рассказали, как преследуют и убивают их мужей

Украинские жены боевиков "ИГИЛ", которых недавно освободили из сирийского лагеря Родж, рассказали, как там преследуют их мужей. По их словам, оттуда невозможно выбраться.

На сегодняшний день женщины вместе со своими детьми находятся в пригороде Киева в санатории. Как рассказали жены телеканалу "ТСН", их малышам кажется странным все то, что они видят в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дети, как и их мамы, долгое время провели в закрытых лагерях Сирии. По словам одной из женщин, выхода оттуда нет. Мужчинам невозможно выбраться, так как их преследуют и убивают.

Как стало известно, в лагерях детей украинок называли "волчатами халифата". И если их оттуда бы не освободили, то они стали бы террористами.

На сегодняшний день женщины привыкают к спокойной жизни. Стоит отметить, что в сирийских лагерях до сих пор остаются неосвобожденными 57 украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Инна Добровольская оказалась в лагере для беженцев в Сирии еще в 2018 году. Мать женщины рассказала об ужасах жизни там.