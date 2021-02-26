Эстонская разведка заявила об угрозе вторжения России в Украину и Балтику через Беларусь

Служба Внешней разведки Эстонии заявила об угрозе военного вторжения России в Украину и страны Балтии со стороны Беларуси.

Такой прогноз озвучен в отчете ведомства страны Европейского союза. В документе отмечается, что Беларусь остается важнейшим военным союзником для страны-агрессора из-за своего географического расположения и территориального охвата.

"Беларусь является необходимым буфером для России на ее западной границе и добавляет глубины западному стратегическому направлению. Во времена кризиса или войны Россия может использовать Беларусь как плацдарм и развернуть свои войска там, блокируя доступ НАТО к Сувалкскому коридору, влияющему на движение в воздушном пространстве соседних стран и установление сухопутной связи с Калининградской областью", – отметили эстонские разведчики.

Также они добавили, что Беларусь стала отдельным "военным округом России", который может обеспечить ей плавное продвижение вглубь стран НАТО и всю необходимую инфраструктуру для этого.

Особо тревожным маневром, который может перерасти в подобный сценарий, разведчики назвали совместные учения российской и белорусской армии "Запад".

Кроме того, в отчете подчеркивается, что нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко в условиях политического кризиса в своей стране и массовых протестов против него еще более зависим от Российской Федерации. Это может стать дополнительным фактором для очередной агрессии Кремля.

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