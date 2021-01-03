Есть два способа решения проблемы воды в Крыму, – Бабин

Оккупационные власти Крыма имеют два способа частично решить проблему с пресной водой на оккупированном украинском полуострове.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал доктор юридических наук, экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. На сегодняшний день оккупационная власть использует "методы Древнего Египта" для поиска воды, добавил он.

"У них есть варианты снижения напряженности ситуации. Первый и главный – это прекращение искусственного переселения в Крым россиян. Другой – наведения порядка в системах водораспределения. Сейчас там теряются огромные водные ресурсы, около 50% воды", – сказал дипломат.

Вместе с тем он отметил, что сейчас руководство России направляет свои средства и действия в большей степени на обеспечение водой не населения, а военных объектов.

"Силами собственного министерства обороны, военных работников, то есть бесплатной рабочей силы бурят скважины. Прямо скажем, методы древнего Египта. На большее они не способны", – подчеркнул Бабин.

По его оценкам, бурение скважин может частично решить проблему нехватки воды в Севастополе и Симферополе, но об остальных территориях оккупационные власти не позаботятся. Идею по опреснению морской воды Бабин оценил как слишком дорогую и малоперспективную, а намерение вызвать искусственные осадки – пиаром.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Борис Бабин назвал две юридические причины, по которым Россия не сможет заставить Украину в судебном порядке восстановить водоснабжение Крыма по Северо-крымскому каналу.