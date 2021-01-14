Бабин о решении ЕСЧП по Крыму: Россию признали палачом, 'референдума' не существовало

Решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно оккупации Крыма Россия фактически признана государством-палачом. Принятие решения по существу навсегда закроет для РФ возможность апеллировать к признанию полуострова российским.

Такое заявление в комментарии OBOZREVATEL сделал бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин. "Доказать то, что в российской политике есть административная практика пыток, похищения лиц, было трудно. Но сегодня Российская Федерация является государством-палачом в понимании ЕСПЧ", – подчеркнул он.

Дипломат также обратил внимание на крайне важный момент в принятом решение ЕСПЧ – на дату, с которой началась оккупация Крыма.

"Главный фактор этого дела заключается в том, что ответственность РФ за Крым признана с 27 февраля 2014 года. Это означает, что так называемый референдум уже был в условиях оккупации, никакого волеизъявления крымчан не существовало. Европейский суд говорит четко: Россия контролировала Крым с 27 февраля", – подчеркнул он.

Бабин заметил, что ремарка ЕСПЧ о том, что он не был призван решать вопросы законности "присоединения" Крыма к РФ, вполне логична: "Действительно, это не его полномочия. Это суд по правам человека, это не суд об агрессии".

По его прогнозам, решение ЕСПЧ в России будут называть незаконным и неправомерным. В то же время Бабин напомнил, что это решение является промежуточным, "оно еще не обязывает ничего выполнять".

"Далее будет решение по существу, которое Россия будет обязана выполнять. Если не будет выполнять, это будет основанием для новых санкций. Это навсегда закроет для России любые попытки апеллировать к признанию аннексии Крыма", – подчеркнул он.

В этом контексте Бабин отметил, что Украина может рассчитывать на окончательную победу в ЕСПЧ при условии, что "действующая власть не откажется от этого заявления, не будет заключать с Россией дружественных сделок, которые сейчас будут предлагать россияне в обмен на "конфетки" для отдельных должностных лиц в Офисе президента".

По его прогнозам, "отныне индивидуальные заявления о крымских событиях будут рассматриваться Страсбургом быстро, как говорится, Европейский суд перешел Рубикон".

Бабин также назвал украинских деятелей, благодаря которым Украина получила эту победу.

"Я рассматриваю это решение как победу Украины, как победу всех лиц, причастных к составлению документов, к сбору доказательств, к переписке со Страсбургом. Это коллектив, это десятки человек. Мне приятно, что, в частности, два из этих заявлений подписал я, когда был правительственным уполномоченным по делам ЕСПЧ", – сказал он.

"Но есть несколько должностных лиц, которые вложили душу в это дело. В первую очередь, это руководитель отдела Минюста Маргарита Сокоренко. Я считаю, что она должна быть награждена высшими государственными наградами", – подчеркнул дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против Российской Федерации о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Суд признал, что РФ осуществляла фактический контроль Крыма с 27 февраля 2014 года.