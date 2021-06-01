'Если не мы, то кто?' Истории и фото защитников Украины, погибших на Донбассе в мае

Молодые, мужественные, самоотверженные. Каждый из этих мужчин мог бы наслаждаться комфортом мирной жизни, строить карьеру, растить детей и дожидаться внуков. Однако каждый из них в свое время сделал один и тот же выбор: пойти защищать Украину на Донбасс. Туда, где уже восьмой год идет необъявленная российско-украинская война. И каждый из них делал то, что считал своим долгом, до последнего вздоха.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить шестерых героев, чьи жизни война унесла в мае.

Дмитрий Иванович Товчигречка родился 28 февраля 1984 года в Днепропетровской области. Жил в Кривом Роге. До войны работал газорезчиком на рудообогатительном предприятии РОФ-1 в течение почти двух десятилетий. Однако в конце концов решил подписать контракт с ВСУ – и с января 2021-го влился в ряды 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Служил механиком-водителем в механизированном батальоне.

Эта ротация на Донбасс стала для Дмитрия первой – и последней.

Побратимы вспоминают: 37-летний Дмитрий был очень трудолюбивым и немногословным.

"Дмитрий был работящий, никогда не отказывался от работы. При том, что был неразговорчив, все же рассказывал о своих двух маленьких детях", – поделились в бригаде.

В тот день, 6 мая, в День пехоты, противник начал обстреливать позиции украинских военных вблизи Новотроицкого, что в Донецкой области. В ход пошло и стрелковое оружие, и РПГ. В результате обстрела Дмитрий получил многочисленные осколочные ранения, которые не оставили ему шансов.

"Обстрел начался среди бела дня. Бойцы чистили окопы. Враг выждал, когда ребята остановились и спокойно разговаривали – и атаковал. Раздался выстрел, потом еще один... Наш медик сразу бросился помогать. Дмитрия вынесли на носилках, он был еще жив, у него были открытые глаза. А когда его стали перевязывать, то он откинул голову – и все", – вспоминает побратим погибшего воина с позывным "Тихий".

По словам военных, которые находились рядом с Дмитрием, один из осколков попал ему в сердце.

"В область сердца, слева... Я прибежал, когда он уже был ранен, выносили. Не успел", – рассказывал впоследствии журналистам командир танка Иван Лысенко, который дружил с Товчигречкой.

Одной из определяющих черт характера воина те, кто его знал, называют надежность: на Дмитрия можно было положиться всегда и во всем.

"Ощутил стойкость этого человека, потому что был он в нашей бригаде на самом деле недолго. Но все побратимы чувствовали эту его способность держать свое слово. Он сказал что-то – и он это делал по максимуму. Вот эта стойкость нужна сегодня в армии, нужна воинам", – вспоминал в ходе церемонии прощания с погибшим военнослужащим капеллан 93 бригады Александр Карапетян.

Похоронили Дмитрия Товчигречку в родном Кривом Роге 10 мая. Этот день в городе был объявлен днем траура по погибшему воину. Он был посмертно награжден знаком отличия "За заслуги перед городом" III степени.

Дома у героя остались родители, жена и двое маленьких детей.

Сергей Александрович Коробцов родился в 1998 году в селе Ушомир под городом Коростень Житомирской области. Кроме него в семье было еще двое детей. Выпускник коростенского УВК №12 – это учебное заведение Сергей закончил в 2013 году.

Юноша отслужил срочную службу. Далее – научился управлять БПЛА и решил подписать контракт с ВСУ. Как вспоминает его родственник Алексей Литвинчук, Сергей целенаправленно шел служить в 58 отдельную механизированную бригаду имени гетмана Выговского. В бригаде Коробцов – с августа 2020 года.

"Он любил жизнь, любил людей. Но судьбу свою связал с военной службой. Остался у него сынишка, которому 2 года. Это у него была первая ротация. Он отслужил на передовой 4 месяца. Через месяц должен был прийти в отпуск", – рассказывал Литвинчук журналистам "Суспільного".

На всех фото, которые выкладывал в общий доступ на своей странице в Фейсбуке Сергей Коробцов, – его сын. "Папина радость", – с пронзительной нежностью подписывал фотографии 22-летний отец.

Именно по этим фотографиях будет вспоминать малыш своего отца, жизнь которого 6 мая оборвала пуля вражеского снайпера. Враг попал в прибор ночного видения, с помощью которого военный вел наблюдение неподалеку от поселка Пески. Выжить после такого ранения у мужчины шансов практически не было.

"У него было сильное ранение – верхняя часть головы фактически снесена. Это с какого-то новейшего вооружения он был смертельно ранен", – убежден родственник павшего воина.

"Спасибо тебе за службу – ты был замечательным человеком, хорошим товарищем, и настоящим другом. Грусть, боль и огромная потеря разрывает душу. Вечного покоя тебе, брат. Спасибо, что был в нашей жизни", – написал товарищ погибшего Влад Васьковский.

Похоронили воина в родном селе 10 мая. Там его ждали молодая жена и двухлетний сын. Летом Сергею Коробцову могло бы исполниться 23.

Юрий Леонидович Опрышко (позывной "Боня") родился в 1978 году в селе Ялинцы Кременчугского района Полтавской области.

На войну Юрий впервые попал в 2015-м году – по пятой волне мобилизации. Год отслужил в составе батальона "Айдар". В 2016-м вернулся с Донбасса домой. Однако в конце концов понял: его место – на востоке, рядом с побратимами. Поэтому и подписал в 2019 году контракт с ВСУ – чтобы снова вернуться в "Айдар".

9 апреля 2021 года младший сержант Опрышко находился на позициях подразделения под Старогнатовкой, что в Донецкой области. Там его тяжело ранил вражеский снайпер. Пуля попала воину в затылок.

Раненого военного эвакуировали в Мариуполь, затем – перевезли во львовский военный госпиталь. Несмотря на сверхсложное ранение, Юрий боролся за жизнь еще почти месяц. Рядом все время находилась жена воина Леся.

Но все усилия медиков оказались тщетными: спасти жизнь Юрию Опрышку им не удалось – утром 7 мая его сердце остановилось.

"От таких ранений не выживают, но он пытался, зная, что дома ждет семья, жена и двое детей, которые теперь по вине российских наемников остались сиротами... Юрий был очень хорошим человеком, сильным воином и прекрасным товарищем. Трудно терять побратимов на войне. Вечная тебе память, брат!" – написали в день смерти Юрия его боевые товарищи из "Айдара".

"Он был настоящим воином, настоящим человеком. И пусть пуля снайпера оказалась сильнее, чем Юркина жажда жизни, он все равно победил. Ведь по себе оставил бессмертную память, добрые дела, а главное – своих потомков: сына Дмитрия и дочь Меланию, которая родилась год назад", – вспоминал во время прощания с Юрием его товарищ Александр.

Похоронили павшего героя 10 мая в родном селе. У воина остались мама, жена, сын и дочь.

Виктор Анатольевич Городниченко (позывной "Витямба") родился 19 февраля 1996 года в селе Покровская Богачка Хорольского района. Жил в поселке Ромодан Миргородского района Полтавской области.

Путь военного Виктор выбрал сознательно. В год, когда началась русско-украинская война, он закончил Кременчугский военный лицей.

В 2016-м году молодой военный заключил контракт с ВСУ – и с августа 2016-го влился в ряды 36 отдельной бригады морской пехоты. Три года спустя молодой военный перешел в десантно-штурмовые войска и попал в 81 отдельную аэромобильную бригаду. В подразделении служил старшим наводчиком гранатометного отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты 5 БТГр. И когда друзья и знакомые дома спрашивали у него, почему он раз за разом едет на войну вместо того, чтобы вернуться к мирной жизни – Виктор неизменно отвечал: "Если не я, то кто?"

28 апреля под поселком Зайцево в Донецкой области Виктор был тяжело ранен вражеским снайпером: пуля вошла в живот.

"Пуля снайпера попала Виктору ниже бронежилета... Эвакуация в таких случаях там, где мы выполняем боевую задачу, в районе населенного пункта Зайцево, произошла очень быстро. В городе Бахмут в течение восьми часов проходила операция. Затем Виктора доставили в Харьков", – вспоминал в разговоре с журналистами "Суспільного" заместитель командира воинской части Петр Гоц.

Побратимы рассказывают: даже изнемогая от боли, Виктор думал о тех, кто рядом.

"Он о себе не думал, а думал о нас. Просил, чтобы мы остановились, перекурили. Мы его погрузили в самолет. Я еще помню, он говорить уже не мог, но меня взял за руку, похлопал по плечу. Это был знак – чтобы показать, что он в сознании. Он дал мне руку, хотел показать, что он в сознании и с ним все хорошо. После этого я уже Виктора не видел. Мы надеялись, что он выживет", – рассказывал побратим Виктора Богдан Нос, который помогал эвакуировать раненого товарища с поля боя.

В течение следующих полторы недели медики отчаянно боролись за жизнь воина. Он перенес несколько сложных операций. Однако в конце концов сердце военного не выдержало: 8 мая медики харьковского ВМКЦ Северного региона констатировали его смерть.

"Брат всегда был с улыбкой на устах. Всегда улыбался, даже когда чувствовал себя нехорошо. И всегда во всем видел позитив. В больнице он был в состоянии медикаментозного сна, не мог говорить. Но последний раз, когда я с ним говорил, это было за три дня до его ранения. У них уже подходило время окончания их ротации. У него было много планов, свои мечты о возвращении к жене и дочери", – рассказал брат погибшего Николай Городниченко.

Похоронили воина в Миргороде.

Павел Сергеевич Колесник родился 23 марта 1982 года в селе Новое на Черниговщине. До войны работал трактористом в родном селе. А с началом российской агрессии отправился защищать Украину.

Впервые на Донбасс Павел Колесник попал по мобилизации: был призван еще в первую волну. Тогда же, в ходе боевых действий, получил сильную контузию, от последствий которой некоторое время вынужден был лечиться.

С сентября 2019 года он вернулся на восток уже как контрактник. Служил в должности старшего водителя мотопехотной роты 58 ОМБр.

И односельчане, и боевые побратимы вспоминают о Павле как об очень трудолюбивом, надежном и веселом человеке. За легким нравом в нем скрывался опытный воин и надежный товарищ.

Жизнь Павла оборвалась 13 мая после выстрела вражеского снайпера.

"Человек, который воюет уже очень давно, имеет очень большой опыт, надежная помощь командиру. Несколько дней назад мы с Павлом разговаривали, шутили, обсуждали бытовые вопросы, и буквально через полчаса он пошел заступать на боевое дежурство. В 18:10 нам поступил доклад, что пуля вражеского снайпера оборвала жизнь нашего побратима", – рассказывал журналистам товарищ воина Вячеслав Саврацкий.

Похоронили героя в селе Новое. У него остались жена и 16-летняя дочь, а также пожилые родители.

Максим Николаевич Полевой родился 18 декабря 1984 года в селе Юхимовцы Волочисского района Хмельницкой области. Выпускник Одесского института сухопутных войск, он воевал на Донбассе с первых дней необъявленной российско-украинской войны. С родной 128 отдельной горно-штурмовой бригадой Максим прошел много горячих точек войны. Участвовал в обороне Луганского аэропорта, в Дебальцевской операции, в боях за Старогнатовку, Новотошковское, Победу... Был заместителем командира 15 отдельного горно-штурмового батальона, входящего в состав 128 ОГШБр.

О таких, как Максим Полевой, говорят: прирожденный воин и настоящий офицер. Проведя 7 лет на войне, он не собирался оставлять передовую до победы. И до самого конца делал все, чтобы эту победу приблизить.

27 мая жизнь героя оборвала вражеская пуля. Случилось это под Новотошковским, что на Луганщине. Максиму Полевому навсегда останется 36.

"Такие, как он, – образец, эталон офицера в отношении к своему долгу. Честный, справедливый, принципиальный, требовательный к себе и к подчиненным, хороший семьянин. Это невосполнимая потеря, большая печаль, скорбь и беда", – убежден заместитель командира 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, подполковник Андрей Грузинцев. С Полевым они пришли в бригаду вместе.

"Вечная память, Максим Николаевич, нам будет не хватать вас – не как военнослужащего, а как честного мужественного, доброго человека. Будет не хватать ваших построений, вашего голоса... Покойтесь с миром. Герои не умирают!" – написала под сообщением о гибели офицера на странице бригады в Фейсбуке его подчиненная, Ангелина Купцова.

Похоронили героя в поселке Наркевичи. У павшего воина осталось двое сыновей – 11 и 1 года, и любимая жена. Теперь продолжать дело погибшего мужа будет она – военнослужащая 1 батальйона 128 ОГШБр.