Еще несколько месяцев, – Резников заявил о катастрофе на Донбассе из-за радиации

Ряд оккупированных районов Донбасса находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на Киевском форуме по безопасности в пятницу, 23 октября, передает "Интерфакс-Украина".

"Мало кто знает, в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советская власть осуществила ядерный взрыв: 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. По нашей информации, два года назад оккупационные администрации прекратили откачку воды с этой шахты и на данный момент радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды", – рассказал он.

Резников сообщил, что оккупанты прекратили откачивать воду из нескольких десятков других закрытых шахт, а на объектах, которые еще работают, нарушаются экологические нормы.

"Еще несколько месяцев, и мы можем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса, и в том числе в южных районах Ростовской области", – сказал вице-премьер.

Резников отметил, что аналогичная проблема есть и в оккупированном Крыму. "Специалисты не исключают, что существует угроза радиационного загрязнения как минимум акватории Азовского моря, и последствия экологической катастрофы на севере Крыма затронут не только Украину, но и весь черноморский регион: Румыния, Болгария, Грузия, Турция", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что власть хочет создать "экономическое чудо" на подконтрольных территориях Донбасса.