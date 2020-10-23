Еще несколько месяцев, – Резников заявил о катастрофе на Донбассе из-за радиации
Вице-премьер сообщил, что в 1979 году советская власть провела ядерный взрыв на территории шахты "Юнком"
Из шахты откачивали воду в целях безопасности, но два года назад оккупанты перестали это делать
По его словам, задеть может не только часть Донбасса, но и районы Ростовской области
Ряд оккупированных районов Донбасса находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на Киевском форуме по безопасности в пятницу, 23 октября, передает "Интерфакс-Украина".
"Мало кто знает, в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советская власть осуществила ядерный взрыв: 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. По нашей информации, два года назад оккупационные администрации прекратили откачку воды с этой шахты и на данный момент радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды", – рассказал он.
Резников сообщил, что оккупанты прекратили откачивать воду из нескольких десятков других закрытых шахт, а на объектах, которые еще работают, нарушаются экологические нормы.
"Еще несколько месяцев, и мы можем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса, и в том числе в южных районах Ростовской области", – сказал вице-премьер.
Резников отметил, что аналогичная проблема есть и в оккупированном Крыму. "Специалисты не исключают, что существует угроза радиационного загрязнения как минимум акватории Азовского моря, и последствия экологической катастрофы на севере Крыма затронут не только Украину, но и весь черноморский регион: Румыния, Болгария, Грузия, Турция", – заявил он.
Как писал OBOZREVATEL, вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что власть хочет создать "экономическое чудо" на подконтрольных территориях Донбасса.