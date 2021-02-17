Еще две школьницы наглотались таблеток на Черкасщине: участие в 'игре' отрицают

В Умани Черкасской области две ученицы восьмого класса употребили в среду, 17 февраля, в помещении школы по 10 таблеток "Дротаверина". Их госпитализировали в больницу с подозрением на отравление.

Сейчас пострадавшие под наблюдением медиков, их жизни ничто не угрожает, пишет местное издание "Про все".

На данный момент неизвестно, что подтолкнуло девочек к такому поступку. При этом свое участие в опасной "игре" школьницы не признают.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и ювенальная превенция Уманщины. Правоохранители начали опрашивать свидетелей и устанавливать все обстоятельства отравления детей.

Напомним, 16 февраля в академическом лицее "Гармония" на Киевщине две ученицы седьмого класса получили серьезное отравление, одна школьница скончалась.

Как сообщал OBOZREVATEL: