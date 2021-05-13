В ЕС заявили о желании РФ "де-факто интегрировать" Донбасс – Bloomberg

В Европейском Союзе считают, что Россия стремится к "де-факто интеграции" неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в состав РФ. Об этом свидетельствуют, в частности, организация Кремлем незаконных выборов и выдача российских паспортов жителям восточной части Украины.

Об этом 12 мая написало агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, представленный Брюсселем на этой неделе государствам-членам ЕС. Заявляется, что европейская внешнеполитическая служба готовит доклад по этому вопросу.

В документе ЕС представлены варианты, которые страны могут предпринять "для повышения устойчивости Украины к российской агрессии", среди которых:

усиление поддержки в борьбе с гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации;

содействие украинской программе вакцинации от коронавируса, "особенно уязвимых групп, чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительных медико-санитарного и социально-экономического кризисов";

повышение энергетической безопасности для снижения зависимости от России;

усиление мер по отказу в признании российских паспортов, выданных жителям Крыма и некоторых районов Донбасса;

рассмотрение вопроса о разрешении Украине участвовать в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Что касается санкций против РФ, то эта возможность будет зависеть от "дальнейшего серьезного ухудшения ситуации в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", сказано в документе.

"Украина также добивалась поддержки Брюсселя в своей заявке на вступление в НАТО", – пишет агенство.

В ЕС, как утверждается, есть также внутренняя записка, согласно которой этот вопрос обсуждался в Брюсселе постпредами стран Евросоюза в комитете по политике и безопасности.

При обсуждении они "высказали разные мнения", сказано в статье.

"Одна группа в целом поддержала сроки и содержание вариантов. Другая сказал, что в предложениях недостаточно внимания уделяется реформам, которые Украина должна осуществить сама, – например, мерам по борьбе с коррупцией, – и что государствам-членам следует больше поговорить, прежде чем изучать вопросы сотрудничества, связанные с программами безопасности блока", – написали в Bloomberg.

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