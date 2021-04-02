"ЕС" требует возбудить уголовное дело против Деркача

"Европейская Солидарность" требует наконец привлечь к уголовной ответственности народного депутата Андрея Деркача, которого правительство США объявило агентом ФСБ и наложило на него санкции за вмешательство в американские выборы.

Об этом во время брифинга заявила народный депутат Мария Ионова, комментируя информацию о назначенной экспертизе голосов Байдена и Порошенко по так называемому делу "пленок Деркача".

"Служба безопасности Украины, к сожалению, не отчиталась об открытии уголовного производства против Деркача за возможную государственную измену", – напомнила она.

"Мы требуем назначить служебное расследование и по результатам этого служебного расследования принять решение о начале уголовного производства в отношении ответственности следователя Дощенко, который продолжает расследовать уголовное дело против президента США Байдена, вопреки решению Высшего антикоррупционного суда. Так же отстранить и освободить следственную группу и группу надзора в ГБР", – отметила Ионова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат Порошенко Игорь Головань отметил, что заявление, которое обнародовал Печерский суд о том, что якобы он не принимал решение по жалобе Андрея Деркача в деле против Джо Байдена и Петра Порошенко, не соответствует действительности.