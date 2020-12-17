Ермак – агент России? В Раде по делу "вагнеровцев" заслушали офицера разведки Минобороны

Комитет Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны провел закрытое заседание, на котором заслушал офицера Главного управления разведки Минобороны Украины, командира спецподразделения, проводившего операцию по захвату 28 членов российской ЧВК Вагнера.

Как сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов, заседание прошло еще 7 декабря, но до сих пор нет никакой реакции на озвученные разведчиком факты.

"Офицер рассказал обо всех деталях спецоперации, ответил на все вопросы народных депутатов… Правоохранительные органы бездействуют", – отметил он.

Таким образом, парламентский комитет получил доказательства лжи главы Офиса президента Андрея Ермака, который неоднократно заявлял, что спецоперация не проводилась.

По словам Бутусова, до сих пор не решен вопрос обеспечения безопасности всех участниках спецоперации по захвату "вагнеровцев", на которых российские спецслужбы могут вести охоту.

"Россиянам выгодно устранить тех, кто наносил РФ большой ущерб. И выгодно устранить тех, кто являются крайне опасными и живыми свидетелями предательства в руководстве Украины. Это ведь может скрыть все следы скандала, не так ли?" – подчеркнул журналист.

Он предупредил депутатов комитета по обороне, Офис президента и руководство спецслужб, что они обязаны обеспечить безопасность всех участников рассекреченной спецоперации.

Если информация офицера ГУР МО будет обнародована, она может стать еще одним доказательством того, что Ермак является агентом России.

По данным Бутусова, глава ОП лично сообщил в Беларусь о том, что Служба безопасности Украины готовит спецоперацию по задержанию "вагнеровцев".

"По моему убеждению и по данным моих источников, именно Андрей Ермак звонил в Беларусь и подал сигнал руководителям некоторым в белорусской власти (кому конкретно, мы не знаем) о том, что едет опасная группа, присмотритесь к ней внимательно. То есть информация была неконкретная. Но достаточная для того, чтобы это была наводка, к сожалению, и для того, чтобы белорусские спецслужбы задержали эту группу", – отметил Бутусов.

Также показательна история с обстрелом машины командира группы ГУР МО с позывным "Швед", когда он отъезжал от многоэтажки на Позняках, где тогда жил.

"Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине "Шведа" прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал… Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения", – рассказал бывший сотрудник Минобороны, подполковник Михаил Николов (позывной "Лермонтов").

По его мнению, спецоперация по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана в результате предательства в руководстве Украины.

О том, что Ермак – агент Москвы, который реализует план РФ, говорил и российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его информации, первый "акт предательства" Ермак совершил в июле 2019 года, когда подписал со своим куратором Владиславом Сурковым протокол, где Украина брала на себя односторонние обязательства реализации так называемой формулы Штайнмайера.

"Я считаю, что он осознанный агент российской власти. Более того, у меня есть эксклюзивные сведения из Москвы, касающиеся и подробностей его вербовки и связей. Все его действия направлены на то, чтобы односторонне что-то подписать. Вершиной его творчества было подписание соглашения о консультативном совете ОРДЛО и Украины в марте. Это было сорвано гражданским обществом", – сказал Пионтковский.

Из свежих примеров – провал назначения вице-премьер-министром – министром энергетики Юрия Витренко, который лоббировал Ермак. Кстати, оно провалилось потому, что голосовать за кандидатуру Витренко отказались группы Сергея Левочкина и Виктора Медведчука во фракции ОПЗЖ.

Становится очевидно, что действия Ермака угрожают национальной безопасности Украины. Однако президент Владимир Зеленский предпочитает не реагировать на факты. Или он не считает это угрозой, или пренебрегает нацбезопасностью.

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