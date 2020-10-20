Енин рассказал о результатах переговоров с Ираном по сбитому самолету МАУ

В Тегеране завершился второй раунд переговоров по сбитому самолету "Международных авиалиний Украины", в ходе которых Иран заверил Украину в наличии политической воли для установления правды.

Об этом сообщил в видеообращении, выложенном в Facebook МИД Украины, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Продолжение переговоров запланировано на начало ноября.

Енин отметил, что два дня переговоров были тяжелыми и насыщенными, но прошли в конструктивной атмосфере.

"Мы получили от иранской стороны ряд ответов на те вопросы, которые ставились перед ними ранее, и это приближает нас к истине", – заявил замминистра.

Он также отметил, что Украина ожидает развития уголовного производства и привлечения к ответственности виновных в трагедии.

"Мы приветствуем намерения иранской стороны как можно скорее завершить техническое расследование в соответствии с международными стандартами. Кроме того, мы ожидаем развития уголовного преследования и привлечения виновных к ответственности", – сказал дипломат.

Также он подчеркнул, что Иран заявил в ходе переговоров о наличии политической воли как можно скорее восстановить истину и справедливость

"И это именно то, чего ожидает не только Украина, но и другие пострадавшие в результате этой катастрофы государства, а самое главное – их родственники. Мы продолжим наши переговоры в конце ноября - в начале декабря этого года", – отметил Енин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном 8 января. Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммадом Джавадом Зафиром 19 октября.