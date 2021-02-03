Электроснабжение Энергодара восстановлено после экстренных действий энергетиков Запорожской ТЭС

Энергоснабжение города Энергодар полностью восстановлено благодаря экстренным действиям энергетиков Запорожской ТЭС "ДТЭК Энерго".

Об это говорится в сообщении компании "ДТЭК Энерго", владельца ТЭС.

"Сегодня, в 19:25 ДТЭК Запорожская ТЭС полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч". Сработала система защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии", – сообщили в компании.

На момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт.

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но в данный момент энергоснабжения города восстановлено.

"Для сбалансирования работы энергосистемы Украины ДТЭК работает полным составом оборудования. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", – подчеркнули в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Энергодаре 3 февраля на тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город и еще несколько населенных пунктов остались без света.

Мэр города уточнил, что причин для паники нет, ситуация стабилизирована, а Запорожская АЭС как работала так и работает в штатном режиме.