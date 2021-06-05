Протасевича запугали перед интервью, верить его словам нельзя, – эксперты

Интервью политзаключенного Романа Протасевича в эфире государственного телеканала Беларуси назвали результатом запугивания и насилия. В этом разговоре, напомним, задержанный журналист рассказал, как якобы сильно уважает Лукашенко и жалеет, что организовывал массовые беспорядки, а еще называет фамилии своих соратников.

Скорее всего, до этой записи мужчину просто запугали. Об этом в эфире канала "Дом" заявила эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

По ее словам, свидетельством тому является быстрая смена мимики и эмоциональных реакций, смех как защитная реакция, сжатые губы, положение рук – от сильно сжатых к активной жестикуляции.

"Быстрые ответы без пауз говорят о том, что они были известны Протасевичу, то есть они проговаривались. Он знал, на какие вопросы и как ему нужно отвечать. Скорее всего, он считает, что его поставили в безвыходную ситуацию, в которой действует так, чтобы сохранить собственную жизнь", – сказала Бугаева.

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Она подчеркнула, что именно поэтому интервью выглядит неестественным. Со своей стороны белорусские правозащитники добавляют, что это не первый случай, когда человека заставляют говорить то, что нужно режиму. Эта практика широко применяется в Беларуси силовиками.

"После задержания, избиения и запугивания общественных активистов разного уровня в Минске, в регионах или даже малоизвестных городках, их заставляют давать показания, признаваться в том, что они не делали", – пояснил глава правозащитного центра "Вясна" Олесь Беляцкий.

Адвокат Николай Полозов подчеркнул, что в подобных авторитарных государствах, как Беларусь, такие практики применяются, чтобы влиять на общественное мнение, убедить в чем-либо общество.

"В таком случае это попытка дискредитировать белорусский протест, канал NEXTA, тех, кто сопротивляется режиму Лукашенко. Показать, что вот, видите, один из ключевых активистов с нами уже сотрудничает. До тех пор, пока он находится в заложниках режима, ни одному слову, которое он будет произносить, верить нельзя", – акцентировал юрист.

Напомним: отец задержанного журналиста Дмитрия Протасевич не верит, что слова его сына в этом интервью были сказаны по собственной воле. Его поведение во время разговора он назвал "нормальным" как для человека в стрессе или которого "накачали психотропами".

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