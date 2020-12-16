Эксперт указала на просчет в деле Украины против России в Гаагском суде

Юрист-криминолог Анна Маляр считает, что Украине следовало потребовать от Международного уголовного суда (МУС) в Гааге привлечь Россию к ответственности за ее агрессию, однако этого сделано не было.

В комментарии изданию "Гордон" она отметила, что в Римском статуте даже появилось для этого специальное определение.

"Почему мы не требуем от МУС расследования агрессии России? Для меня самым важным является наказание Российской Федерации именно за войну. Да, я понимаю, что со времен Нюрнбергского процесса суды не привлекали никого к ответственности за агрессию. Но мы могли бы стремиться создать прецедент и стать первыми, потому что у нас очень много доказательств. Тем более что в Римском статуте уже появилось определение агрессии", – подчеркнула Маляр, которая также является кандидатом юридических наук и руководителем Центра правовых и криминологических исследований.

Она также пояснила, что страна, которая подписала Римский статут, позволяет суду расследовать на своей территории четыре группы преступлений: против человечности, военные преступления, геноцид и агрессию. Однако Украина не подписывала его, а разрешила частичную юрисдикцию касательно двух категорий: военных преступлений и преступлений против человечности.

Кроме того, эксперт считает, что решение МУС – это еще далеко не победа. Однако это однозначно позитивный сигнал, потому что, хоть и медленное, но продвижение есть.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря Международный уголовный суд по военным преступлениям и преступления против человечности заявил о наличии оснований для расследования против РФ о ее агрессии в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это решение историческим.

14 декабря прокуратура МУС закончила предварительный анализ российской агрессии и обнародовала отчет.