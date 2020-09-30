Экс-жена Грановского рассказала, как бывший муж дважды заказал ее киллерам и отобрал детей

Бывшая жена одесского бизнесмена Александра Грановского Леа Домини шесть лет борется за право видеться с общими детьми и продолжает раскрывать преступные схемы бывшего мужа.

Об этом рассказали в сюжете ТСН. По словам женщины, методы ее бывшего супруга больше напоминают криминальную хронику, чем цивилизованные отношения.

"Вы знаете, я уже за 5-6 лет столько прошла, и киллеров даже дважды нанимали. Однажды "вышло" общество афганцев. Говорят ребята, меня заказали: один еврей заплатил 100 тысяч, обещал 5 миллионов", – рассказала Домини.

Одесский бизнесмен Александр Грановский, известный связями с семьей Януковича и непрозрачными схемами приватизации коммунального имущества, сейчас находится в международном розыске.

Скандал с его разводом разгорелся еще в 2015 году, когда Домини отдыхала с детьми и будущим новым мужем. Тогда Грановский с двумя десятками охранников силой забрал всех пятерых детей у матери.

Когда супруги официально расторгли брак, имущество и детей они разделили по брачному договору.

"Она подписала контракт, согласно которому отказалась от всего, что на ней было записано... С условием, что она оставляет себе только детей и дом", – рассказал нынешний муж Домини турецкий бизнесмен Шараф Домини.

В новом браке женщина родила еще одного ребенка.

Однако конфликт с бывшим мужем не прекратился. В октябре 2016 года в ее доме Грановский с вооруженной охраной устроил драку.

Кроме того, он выиграл в Украине суды за право опеки над детьми. Адвокат Домини Дмитрий Кушнаренко назвал решение суда абсурдным.

"Судом было установлено, что дети должны жить в доме, который на праве собственности принадлежит Грановской, но должны проживать с отцом. В одном доме, но дети проживают с отцом", – рассказал адвокат.

После этого в полиции появилось уголовное производство в отношении экс-супруги Грановского и ее объявили в розыск.

"Фабула дела вообще не известна. Эта схема не нова, но я могу с абсолютной уверенностью утверждать, что без какой-то третьей силы или так называемой сильной руки, никто бы этого не делал", – отметил Кушнаренко.

В свою очередь Домини инициировала следствие против бывшего мужа в Израиле. Следователи установили, что Грановский с партнерами приобрели известную в Израиле фирму "Вилли фуд". Деньги, которые были у нее на счетах, а также кредитные средства инвестировали в Украину в несуществующее имущество.

Громкое расследование вывело на подставных владельцев бизнеса Григория Гуртового и Иосифа Шнеерсона. Они пошли на сотрудничество со следствием и получили по три года заключения. Местонахождение же Грановского неизвестно.

Сейчас Домини ведет видеоблог и рассказывает о преступных схемах бывшего мужа. Прежде всего, это украденный у города Одесса аэропорт, несколько коммунальных гостиниц и баз отдыха, отжатая у Януковича фирма "Тедис" – монополист по продаже сигарет в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая жена одесского бизнесмена Александра Грановского Леа Домини (Елена) рассказала, что ее бывший муж отобрал пятерых детей и обвинил ее в присвоении 20 млн долларов.

После пяти лет противостояния со своим экс-супругом Лея Домини (бывшая Грановская) начала активно рассказывать о бизнесе и схемах Александра Грановского, его партнера Бориса Кауфмана и главного раввина Одессы Авраама Вольфа.