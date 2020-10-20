Экс-заместителю министра обороны сообщили о подозрении в закупке некачественных бронежилетов на 42 млн

Офис генерального прокурора Украины сообщил бывшему заместителю министра обороны о подозрении в закупке некачественных бронежилетов на 42 миллиона гривен.

Закупки проводились с апреля по июнь 2019 года, сообщается на сайте ОГП.

По данным следствия, сотрудники управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины закупили 11 тысяч бронежилетов, которые не способны защитить военнослужащих от огнестрельного оружия.

"Бывший чиновник, зная об указанных обстоятельствах, не принял меры для неприятия такой продукции, в результате чего государству нанесено ущерба на 42 млн грн", – пояснили в Офисе генпрокурора.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 (бездеятельность военной власти, повлекшая тяжкие последствия по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода) УК.

Всего в указанном уголовном производстве сообщено о подозрении восьми лицам, шестеро из которых во время совершения преступления были на руководящих должностях в Минобороны.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении основателю – заместителю директора компании-поставщика некачественных бронежилетов для ВСУ.