Экс-замглавы СБУ пояснил, как Кремль финансирует тайные операции в Европе

Тайные операции Кремля в Европе финансируют приближенные к российской власти компании и олигархи, но не напрямую – чтобы избежать отслеживания средств. Как правило, за этим стоят подконтрольные структуры, через которые можно сделать "обнал" (вывод) денег.

Об этом в программе "Рада Нацбезопасности" на YouTube-канале ISLND TV рассказал генерал-майор, экс-замглавы СБУ Виктор Ягун. Кроме того, отметил он, сотрудники спецслужб иногда могут использовать прикрытие этих фирм, называясь их сотрудниками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Никогда нельзя напрямую делать какие-то финансовые вливания в ту или иную структуру. Почему? Потому что это все отслеживается, все проходит через определенные банковские структуры и сейчас это достаточно четко видно... Понятно, что это все должно быть скрыто, имея определенные подконтрольные себе структуры", – сказал экс-замглавы СБУ.

Он считает, что можно не разделять Комитет государственной безопасности при СССР и спецслужбы России сейчас, потому что они используют подобную методику работы.

"Если раньше перед Советским Союзом стоял вопрос дестабилизации в тех или иных странах, подкуп политиков, которые бы проводили или хотя бы поддерживали и не мешали политике Советского Союза, и получения технологических преимуществ... Все это именно осталось сейчас с Россией", – считает эксперт.

"Почему? Потому что и санкции, и попытки задешево купить то, во что дорого уже вложено. Это все осталось теми же методами. И имея структуры, которые, как правило, стоят за какими-то олигархами или подконтрольные каким-то олигархам, через те структуры можно делать "обнал" средств", – продолжил он.

Что касается прикрытия для секретных служб, то дипломатическое "все же предусматривает определенные последствия" и обычно отслеживается спецслужбами других стран. Бизнесмены привлекают меньше внимания и могут "более раскованно себя чувствовать" в той или иной стране, даже несмотря на наличие или отсутствие дипломатического иммунитета, отметил бывший сотрудник СБУ.

"Под эти [подконтрольные] фирмы можно вводить под видом сотрудников этих фирм, можно вводить действительных разведчиков или теперь уже понятно диверсантов, которые сейчас всем известны, – те взрывы и в Чехии, и в Болгарии", – сказал Ягун.

"Это все в комплексе позволяет общаться с какими-то предпринимателями, политиками и решать те или иные задачи, которые возможно даже и не входят в сферу тех или иных олигархов. Но они интересны в первую очередь спецслужбам России", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL: