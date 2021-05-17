Экс-судья Чаус объявился и рассказал, где находится. Видео

Бывший украинский судья Николай Чаус записал видеообращение. О своем местоположении он не рассказал, лишь утверждая, что находится в безопасности и не пострадал.

На видео, которое начали распространять в сети, мужчина сказал, что его не похищали в Молдове, но заявил о похищении в 2016 году, когда он покинул Украину.

"Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности. Как видите, мой канал открыт для обратной связи и в т.ч. для обмена информацией по фигурантам моего похищения в 2016 году", – говорил Чаус.

При этом свое точное местонахождение он не назвал, но добавил, что находится в безопасности и вскоре планирует вернуться в Украину.

"В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, в т.ч. на те вопросы, которые так сильно интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР", – сообщил экс-судья.

Также Чаус обратился к своей жене и попросил прощения у нее и у их детей за то, что им пришлось пережить.

"Так надо было сделать. В ближайшее время, обещаю, все наладится, а те, кто виновен в наших бедах понесут засуженное наказание", – добавил он.

Напомним, что об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.

Супруга судьи заявила, что ее мужа якобы похитили из-за того, что он собирался вернуться в Украину и дать важные показания. Женщина выразила уверенность в том, что дело о взятке Чауса было сфабриковано, а сама взятка – это провокация НАБУ. Кроме того, она усомнилась в том, что судью действительно вывезли в Румынию.

Позднее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования. 11 мая в Кишиневе задержали второго подозреваемого в похищении Чауса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ подтвердили, что они выясняют обстоятельства похищения в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса и его незаконной переправки через государственную границу.